Диетолог рассказала, какая халва лучше подойдет худеющим

Диетическая халва — это полезная альтернатива традиционной восточной сладости, которая подходит для людей, следящих за своим питанием и стремящихся сохранить стройность. Этот вкусный десерт не содержит сахара, но при этом радует богатым вкусом и ценными питательными свойствами. Подробнее о свойствах, калорийности и рецепте приготовления диетической халвы URA.RU рассказала врач-диетолог Юлия Артемова.
Что такое диетическая халва и чем она отличается от обычной
Диетическая халва готовится по особой рецептуре, где вместо сахара используются натуральные подсластители — мед, сироп топинамбура или стевия. Основу халвы, как и в классическом варианте, составляют молотые семена кунжута, подсолнечника или орехи.
«Логично, конечно, предположить, что главное отличие диетической халвы от традиционной — отсутствие рафинированного сахара. Так и есть. Отсутствие сахара, как мы знаем, снижает калорийность продукта, сохраняя при этом характерный обычной халве сладкий вкус и такую хрупкую текстуру», — комментирует врач-диетолог Юлия Артемова.
Польза диетической халвы
Семена и орехи, которые составляют основу диетической халвы, богаты полезными веществами:
- Витаминами группы B, витамином E
- Минералами: магнием, фосфором, железом
- Растительным белком
- Полезными мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6
«Так же как и в ситуации с обычной халвой, например, арахисовой — диетическая халва в разумных и умеренных количествах может поддерживать работу сердечной и нервной систем, даже улучшить состояние кожи и волос», — отмечает Юлия Артемова.
Калорийность диетической халвы и как правильно ее есть худеющим
Несмотря на отсутствие сахара, диетическая халва остается достаточно калорийным продуктом из-за высокого содержания жиров растительного происхождения. В 100 г продукта содержится в среднем:
- 515-540 ккал
- 16-17 г белков
- 42-50 г жиров
- 16-17 г углеводов (в основном, из натуральных подсластителей)
«Халва — она и есть халва, что диетическая, что нет. Халва — это десерт, а не основной продукт питания. Ее нужно употреблять в ограниченном количестве, особенно худеющим. На мой взгляд, не более 80 грамм в день, это чуть больше, чем с обычной халвой. И если вы прям любитель этой сладости, но и следите за весом, то лучше, конечно, употреблять именно без сахара, но тоже не перебарщивать», — подчеркивает врач-диетолог.
«Но такую халву еще можно смешивать с другой едой, то есть употреблять комбинационно, например, кусочек халвы вместе с сыром или легким салатом. Худеющие из-за халвы получат нужный уровень углеводов, а также ощутят сытость», — посоветовала Юлия Артемова.
Рецепты диетической халвы в домашних условиях
Приготовить полезную халву без сахара можно и в домашних условиях, используя простые ингредиенты:
Халва из подсолнечных семечек с медом
- 200 г очищенных семечек подсолнечника
- 50 г жидкого меда
- 50-100 г рубленых орехов по вкусу
Способ приготовления:
Семечки и орехи слегка обжарить на сухой сковороде, измельчить в блендере до состояния однородной массы. Добавить мед, тщательно перемешать. Переложить массу в форму, застеленную пищевой пленкой, охладить в холодильнике 3-4 часа. Нарезать на порции.
Халва из кунжута на сиропе топинамбура
Ингредиенты:
- 400 г очищенных семян кунжута
- 150 г сиропа топинамбура
- 60 мл растительного масла
Способ приготовления:
Семена кунжута измельчить в блендере до состояния клейкой массы, добавить сироп и масло, перемешать. Утрамбовать в форму, убрать в холодильник на 3-4 часа до застывания.
Советы по выбору диетической халвы
При покупке готовой диетической халвы в магазине внимательно изучайте состав на упаковке. Качественный продукт не должен содержать сахара, искусственных подсластителей и добавок, гидрогенизированных жиров.
Обращайте внимание на срок годности и условия хранения халвы. Она должна храниться в холодильнике не более 2 месяцев. Людям с индивидуальной непереносимостью отдельных компонентов, аллергией на орехи и семена следует с осторожностью вводить диетическую халву в свой рацион.
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