Китай отказался участвовать в переговорах о стратегической стабильности США и России

Китай отказался участвовать в переговорах о стратегической стабильности между Россией и США. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Китай до последнего момента занимал весьма четкую артикулированную позицию о том, что пока он не готов присоединяться к переговорам о стратегической стабильности», — передает слова Руденко ТАСС. Он добавил, что в Пекине считают, что уровень их арсенала не сопоставим с арсеналами России и США.
Глава МИД Сергей Лавров также подчеркнул, что решение о приглашении Китая в эти переговоры зависит от него самого. Президент США Дональд Трамп ранее высказывался о необходимости консультаций с Россией и Китаем по сокращению ядерных арсеналов.
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