Китай отказался участвовать в переговорах о стратегической стабильности США и России

Руденко: Китай не готов участвовать в диалоге РФ и США по стратстабильности
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Китай не видит смысла участвовать в переговорах между США и Россией, заявил Руденко
Китай не видит смысла участвовать в переговорах между США и Россией, заявил Руденко Фото:

Китай отказался участвовать в переговорах о стратегической стабильности между Россией и США. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Китай до последнего момента занимал весьма четкую артикулированную позицию о том, что пока он не готов присоединяться к переговорам о стратегической стабильности», — передает слова Руденко ТАСС. Он добавил, что в Пекине считают, что уровень их арсенала не сопоставим с арсеналами России и США.

Глава МИД Сергей Лавров также подчеркнул, что решение о приглашении Китая в эти переговоры зависит от него самого. Президент США Дональд Трамп ранее высказывался о необходимости консультаций с Россией и Китаем по сокращению ядерных арсеналов.

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Китай отказался участвовать в переговорах о стратегической стабильности между Россией и США. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Китай до последнего момента занимал весьма четкую артикулированную позицию о том, что пока он не готов присоединяться к переговорам о стратегической стабильности», — передает слова Руденко ТАСС. Он добавил, что в Пекине считают, что уровень их арсенала не сопоставим с арсеналами России и США. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркнул, что решение о приглашении Китая в эти переговоры зависит от него самого. Президент США Дональд Трамп ранее высказывался о необходимости консультаций с Россией и Китаем по сокращению ядерных арсеналов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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