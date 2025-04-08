08 апреля 2025

Бастрыкину доложат о распылении перцового баллончика в школе Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексндра Бастрыкина заинтересовал инцидент в прикамской школе
Алексндра Бастрыкина заинтересовал инцидент в прикамской школе Фото:

Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о распылении перцового баллончика в одной из школ Березников (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин дал поручение <...> представить доклад о принятом процессуальном решении», — написано в telegram-канале СКР. В регионе организована проверка, злоумышленника подозревают в хулиганстве. Материалы в федеральный главк передаст руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин.

URA.RU уже писало, что баллончик в школу пронес ученик восьмого класса. Он распылил газ на перемене. Школьников экстренно эвакуировали, помощь медиков потребовалась 15 подросткам. Вся главна информация о ЧП — собрана в единый материал.

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Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад о распылении перцового баллончика в одной из школ Березников (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин дал поручение <...> представить доклад о принятом процессуальном решении», — написано в telegram-канале СКР. В регионе организована проверка, злоумышленника подозревают в хулиганстве. Материалы в федеральный главк передаст руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин. URA.RU уже писало, что баллончик в школу пронес ученик восьмого класса. Он распылил газ на перемене. Школьников экстренно эвакуировали, помощь медиков потребовалась 15 подросткам. Вся главна информация о ЧП — собрана в единый материал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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