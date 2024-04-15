В Челябинске вода с кладбища может попасть в Шершни. Фото

15 апреля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Могилы могут пострадать от воды, считают местные жители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Жители поселка АМЗ в Челябинске опасаются, что талые воды, затопившие Митрофановское кладбище, могут попасть в Шершневское водохранилище. Об этом 15 апреля сообщается в городских сообществах в соцсети «ВКонтакте». «Жители поселка АМЗ в Челябинске бьют тревогу из-за затопления лесного Митрофановского кладбища. Люди беспокоятся, что вода может повредить могилы и оказать влияние на Шершневское водохранилище, которое является источником питьевой воды для города», — сообщается в паблике «Подслушано Советский район АМЗ Челябинск Шершни». В муниципальном учреждении «Служба городских кладбищ» корреспонденту издания «74.RU» сообщили, что угрозы для могил нет. При этом деревянные кресты могут пострадать. «Могилы не размоет. Такая ситуация ежегодна. Когда-то воды больше, когда-то меньше. Понятно, что сейчас… такого количества снега не было у нас, ситуация беспрецедентная, поэтому и столько воды не было. Каменным надгробиям ничего не будет», — цитирует издание директора учреждения Марию Кольцову. Однако, по ее словам, деревянные кресты рискуют пострадать. Опасения о том, что вода из кладбища уйдет в Шершневское водохранилище, в учреждении тоже назвали напрасными. Талые воды подтопили кладбище сообщество «Подслушано Советский район АМЗ Челябинск Шершни» «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка АМЗ в Челябинске опасаются, что талые воды, затопившие Митрофановское кладбище, могут попасть в Шершневское водохранилище. Об этом 15 апреля сообщается в городских сообществах в соцсети «ВКонтакте». «Жители поселка АМЗ в Челябинске бьют тревогу из-за затопления лесного Митрофановского кладбища. Люди беспокоятся, что вода может повредить могилы и оказать влияние на Шершневское водохранилище, которое является источником питьевой воды для города», — сообщается в паблике «Подслушано Советский район АМЗ Челябинск Шершни». В муниципальном учреждении «Служба городских кладбищ» корреспонденту издания «74.RU» сообщили, что угрозы для могил нет. При этом деревянные кресты могут пострадать. «Могилы не размоет. Такая ситуация ежегодна. Когда-то воды больше, когда-то меньше. Понятно, что сейчас… такого количества снега не было у нас, ситуация беспрецедентная, поэтому и столько воды не было. Каменным надгробиям ничего не будет», — цитирует издание директора учреждения Марию Кольцову. Однако, по ее словам, деревянные кресты рискуют пострадать. Опасения о том, что вода из кладбища уйдет в Шершневское водохранилище, в учреждении тоже назвали напрасными.