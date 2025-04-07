Владельцев танкеров «Волгонефть» хотят оштрафовать на 314 миллионов рублей

«Морспасслужба» оценила размер компенсации за ликвидацию последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в размере 314,5 миллиона рублей. Об этом стало известно в ходе заседания Арбитражного суда Краснодарского края, где представитель истца озвучил сумму исковых требований, предъявляемых к судовладельцам.
«Ходатайство об увеличении размера исковых требований. Вся первичная документация, обосновывающая сумму, которая предоставлена к расчету об увеличении исковых требований: ... 314 миллионов 501 тысяч 704 рубля 8 копеек», — передает ТАСС слова представителя «Морспасслужбы».
Отмечается, что указанная сумма компенсации включает в себя все затраты, понесенные в период с декабря 2024 года по конец февраля 2025 года, связанные с ликвидацией последствий аварии танкеров. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются. Следующее заседание по данному делу запланировано на 14 мая.
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