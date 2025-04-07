Для спасения прославившегося пса из Нижневартовска (ХМАО), который более четырех суток дрейфовал на льдине, волонтеры соорудили само-захлопывающуюся клетку. Животное попалось на эту уловку и было спасено. На берегу его уже ждали новые хозяева.
«Недельная эпопея со спасением Черныша на Оби завершилась. К счастью, удачно. Собака попала в ловушку, которую установили спасатели пару часов назад. Черныша погрузили на судно и сейчас доставляют на берег», — написал telegram-канал N1.
Сейчас пес находится в руках новых хозяев. Его жизни более ничего не угрожает.
До спасения волонтеры каждый день приезжали к той стороне берега, но собака, слыша звук мотора лодки, сразу убегала в лес. При этом, сотрудники каждый раз оставляли ей еду, а также следили по камере за ходом событий.
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