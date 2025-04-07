07 апреля 2025

В ХМАО спасли пса, который четыре дня дрейфовал на льдине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пес попался в ловушку, которую соорудили волонтеры
Пес попался в ловушку, которую соорудили волонтеры Фото:

Для спасения прославившегося пса из Нижневартовска (ХМАО), который более четырех суток дрейфовал на льдине, волонтеры соорудили само-захлопывающуюся клетку. Животное попалось на эту уловку и было спасено. На берегу его уже ждали новые хозяева.

«Недельная эпопея со спасением Черныша на Оби завершилась. К счастью, удачно. Собака попала в ловушку, которую установили спасатели пару часов назад. Черныша погрузили на судно и сейчас доставляют на берег», — написал telegram-канал N1.

Сейчас пес находится в руках новых хозяев. Его жизни более ничего не угрожает.

До спасения волонтеры каждый день приезжали к той стороне берега, но собака, слыша звук мотора лодки, сразу убегала в лес. При этом, сотрудники каждый раз оставляли ей еду, а также следили по камере за ходом событий.

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Для спасения прославившегося пса из Нижневартовска (ХМАО), который более четырех суток дрейфовал на льдине, волонтеры соорудили само-захлопывающуюся клетку. Животное попалось на эту уловку и было спасено. На берегу его уже ждали новые хозяева. «Недельная эпопея со спасением Черныша на Оби завершилась. К счастью, удачно. Собака попала в ловушку, которую установили спасатели пару часов назад. Черныша погрузили на судно и сейчас доставляют на берег», — написал telegram-канал N1. Сейчас пес находится в руках новых хозяев. Его жизни более ничего не угрожает. До спасения волонтеры каждый день приезжали к той стороне берега, но собака, слыша звук мотора лодки, сразу убегала в лес. При этом, сотрудники каждый раз оставляли ей еду, а также следили по камере за ходом событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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