Самую дешевую Lada Granta продают в Челябинске за 193 тысячи рублей

Самая дешевая Lada Granta с пробегом и на ходу, выпуск модели которой на днях приостановили на «АвтоВАЗе», продается в Челябинске за 193 тысячи рублей. Это следует из данных на популярном портале бесплатных объявлений.
«В Челябинске продается Granta 1.6 MT, 2013 года выпуска. Цвет серый, тип кузова седан, пробег 240 тысяч километров. Цена — 193 тысяч рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что машина на полном ходу, «всё работает как, надо мотор и коробка на отлично, дно не гнилое». Среди недостатков имеются небольшие отметины по кузову.
Ранее российский автопроизводитель АвтоВАЗ принял решение о временной остановке производства своей наиболее популярной модели. Сборка автомобилей LADA Granta будет приостановлена с 26 апреля. Информация о временном прекращении производства поступила от инсайдеров, близких к автомобильному заводу, и была опубликована в тематическом сообществе Avtograd во «ВКонтакте».
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