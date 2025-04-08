В Петербурге резко упали продажи электромобилей

В первом квартале 2025 года рынок электромобилей в Петербурге испытал значительное снижение. Согласно данным аналитического агентства «Автостат Инфо», количество регистраций новых электрокаров упало на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Количество регистраций новых электрокаров в Петербурге за три месяца 2025 года по отношению к первому кварталу 2024 года снизилось на 71%, с 366 до 103 штук. В марте продажи остались на уровне предыдущего месяца и не превысили 40 штук», — подсчитали в «Автостат Инфо» для «Коммерсанта».
Одной из основных причин такого снижения эксперты называют значительное увеличение утильсбора, начиная с 1 января 2025 года. Утильсбор для новых электромобилей и гибридов увеличился более чем в 20 раз, что сделало приобретение электрокаров менее привлекательным для потребителей. Кроме того, высокие кредитные ставки также оказывают давление на спрос.
Несмотря на падение, китайский бренд Zeekr продолжает лидировать на петербургском рынке электромобилей. Однако, общероссийский рынок также показывает негативную динамику: продажи электрокаров в России упали на 63% в первые два месяца 2025 года. В текущих условиях эксперты не видят предпосылок для восстановления роста продаж электромобилей. При сохранении высоких утильсборов и кредитных ставок, а также отсутствии государственных стимулов, рынок может продолжить сокращение.
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