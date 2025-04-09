Минфин США пришел в бешенство из-за ответных пошлин Китая

Минфин США: Китай совершил проигрышную эскалацию в торговой войне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация президента США надеется на начало переговоров с Китаем
Администрация президента США надеется на начало переговоров с Китаем Фото:

Китайское решение ввести ответные тарифы в размере 84% на товары из США и отказ от переговоров являются проигрышным вариантом для Пекина. Об этом сообщает министр финансов Скотт Бессент.

«Я могу вам сказать, что эта эскалация для них проигрышная. <... >Я считаю прискорбным, что китайцы на самом деле не хотят приходить и вести переговоры, потому что они являются главными нарушителями в международной торговой системе», — передает Fox Business слова Бессента.

По словам министра финансов, администрация президента США Дональда Трампа выражает надежду на начало переговоров с Китаем. В случае девальвации Китая от других стран потребуется повышение тарифов, чтобы компенсировать последствия, отмечает Бессент. 

Ранее китайские власти повысили тарифы на импорт из США до 84%. Новые ставки вступят в силу с 10 апреля, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китайское решение ввести ответные тарифы в размере 84% на товары из США и отказ от переговоров являются проигрышным вариантом для Пекина. Об этом сообщает министр финансов Скотт Бессент. «Я могу вам сказать, что эта эскалация для них проигрышная. <... >Я считаю прискорбным, что китайцы на самом деле не хотят приходить и вести переговоры, потому что они являются главными нарушителями в международной торговой системе», — передает Fox Business слова Бессента. По словам министра финансов, администрация президента США Дональда Трампа выражает надежду на начало переговоров с Китаем. В случае девальвации Китая от других стран потребуется повышение тарифов, чтобы компенсировать последствия, отмечает Бессент.  Ранее китайские власти повысили тарифы на импорт из США до 84%. Новые ставки вступят в силу с 10 апреля, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...