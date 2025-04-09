Минфин США пришел в бешенство из-за ответных пошлин Китая

Китайское решение ввести ответные тарифы в размере 84% на товары из США и отказ от переговоров являются проигрышным вариантом для Пекина. Об этом сообщает министр финансов Скотт Бессент.
«Я могу вам сказать, что эта эскалация для них проигрышная. <... >Я считаю прискорбным, что китайцы на самом деле не хотят приходить и вести переговоры, потому что они являются главными нарушителями в международной торговой системе», — передает Fox Business слова Бессента.
По словам министра финансов, администрация президента США Дональда Трампа выражает надежду на начало переговоров с Китаем. В случае девальвации Китая от других стран потребуется повышение тарифов, чтобы компенсировать последствия, отмечает Бессент.
Ранее китайские власти повысили тарифы на импорт из США до 84%. Новые ставки вступят в силу с 10 апреля, передает «Национальная служба новостей».
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