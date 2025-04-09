Воспитанник «Трактора» Панарин забил 300 голов в НХЛ

Уроженец Коркино, нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил 300-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщают спортивные издания.
«Российский нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин отметился голом в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором „рейнджеры“ принимают „Филадельфию Флайерз“. Шайба Панарина стала для россиянина 300-й в НХЛ», — сообщает «Чемпионат.com». Игру «Рейнджерс» в итоге проиграли со счетом 8:5.
Также в карьере Панарина 564 результативных передачи. Всего на его счету в НХЛ 864 очка.
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 76 матчах в регулярном чемпионате. В них он записал в свой актив 35 голов и 49 результативных передач.
Панарин перешел в НХЛ в 2015 году. Он стал 12-м российским игроком, достигшим отметки в 300 голов в НХЛ. Впереди — Александр Овечкин, Евгений Малкин, Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Александр Семин, Сергей Федоров, Павел Буре, Александр Могильный, Илья Ковальчук, Никита Кучеров и Виктор Козлов.
Панарин — воспитанник хоккейной школы «Трактор». Обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. В сборной России становился победителем, серебряным призером чемпионата мира 2015 года и бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.
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