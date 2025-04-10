Военные попросили новую площадку для репетиции парада в Екатеринбурге

Репетиции проходят каждый вторник и четверг Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

В Екатеринбурге военные попросили дополнительную просмотровую зону для репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на заседании коллегии в мэрии заявил военный комендант городской военной комендатуры Руслан Ахмадишин, передает корреспондент URA.RU.

«В целях увеличения просмотровых площадок командование просит рассмотреть возможность о создании еще одной небольшой площадки. Между администрацией города и зданием [консерватории]. Пропускной режим мы обеспечим силами военной полиции, от коллег потребуются лишь ограждения», — заявил Ахмадишин.

Репетиции парада традиционно проходят по вторникам и четвергам. Следующие намечены на 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. На это время вводятся ограничения на улицах Дорожной, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной и Эскадронной. Также в эти дни иначе курсируют автобусные маршруты №81, 77 и 53.