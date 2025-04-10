В Копейске, городе-спутнике Челябинска, утром 10 апреля очевидцы заметили яркий светящийся шар. Они предположили, что это могла быть редчайшая шаровая молния. Другие показали видео, как во время этой грозы была запущена сигнальная ракета.
«Камера домофона на улице Петра Томилова, дом 5, записала движение плазмоида. Это весьма необычное явление для Копейска, тем более в апреле», — говорится в сообществе «Подслушано, Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
Другие копейчане во время записи грозы поймали момент запуска сигнальной ракеты. Что это было на самом деле, в данный момент неизвестно.
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