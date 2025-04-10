Prada покупает Versace за 1,4 млрд долларов

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Компания Prada, известная производством люксовой одежды и аксессуаров, приобретет Versace
Компания Prada, известная производством люксовой одежды и аксессуаров, приобретет Versace Фото:

Известный производитель люксовых брендов одежды Capri Holdings Ltd объявил о покупке итальянской марки Versace домом моды Prada.. Сделка оценивается в 1,4 миллиарда долларов и должна быть закрыта во второй половине 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сделка на сумму около 1,4 млрд долларов будет закрыта во второй половине 2025 года», — следует из сообщения пресс-службы. До этого Донателла Версаче, долгое время занимавшая пост креативного директора Versace, покинула свой пост в марте 2025 года, что возможно также повлияло на условия сделки.

Prada — известный итальянский бренд, занимающийся созданием продукции класса люкс, включая одежду, обувь и различные аксессуары. Компания была основана в 1913 году в Милане. Миучча Прада, которая является внучкой основателя бренда Марио Прады, на данный момент занимает должность креативного директора как Prada, так и Miu Miu, и в апреле 2024 года она также стала исполнительным директором Prada.

Модный дом Versace был учрежден в 1978 году Джанни Версаче, выдающимся итальянским модельером и дизайнером. Трагически, в 1997 году Джанни был убит серийным убийцей у себя дома. После его смерти бренд продолжила развивать его младшая сестра Донателла, которая оставила должность креативного директора Versace в марте 2025 года.

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Известный производитель люксовых брендов одежды Capri Holdings Ltd объявил о покупке итальянской марки Versace домом моды Prada.. Сделка оценивается в 1,4 миллиарда долларов и должна быть закрыта во второй половине 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Сделка на сумму около 1,4 млрд долларов будет закрыта во второй половине 2025 года», — следует из сообщения пресс-службы. До этого Донателла Версаче, долгое время занимавшая пост креативного директора Versace, покинула свой пост в марте 2025 года, что возможно также повлияло на условия сделки. Prada — известный итальянский бренд, занимающийся созданием продукции класса люкс, включая одежду, обувь и различные аксессуары. Компания была основана в 1913 году в Милане. Миучча Прада, которая является внучкой основателя бренда Марио Прады, на данный момент занимает должность креативного директора как Prada, так и Miu Miu, и в апреле 2024 года она также стала исполнительным директором Prada. Модный дом Versace был учрежден в 1978 году Джанни Версаче, выдающимся итальянским модельером и дизайнером. Трагически, в 1997 году Джанни был убит серийным убийцей у себя дома. После его смерти бренд продолжила развивать его младшая сестра Донателла, которая оставила должность креативного директора Versace в марте 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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