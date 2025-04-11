У России появился шанс занять место США в поставках угля в Китай

У России появилась возможность занять нишу США в поставках коксующегося угля в Китай после того, как на американский уголь были введены пошлины в размере 84%. Это создаст уникальные возможности для российских экспортеров на фоне торговых споров между Китаем и США.
«На фоне торговой войны между Китаем и США у российских поставщиков коксующегося угля появляется шанс укрепить позиции на китайском рынке — за счет замещения американского импорта, попавшего под ответные пошлины КНР», — отмечают эксперты, опрошенные РБК. Однако, они также предупредили, что успех будет зависеть от множества факторов, включая цены на уголь, курс рубля и спрос на сталь.
В 2024 году Китай импортировал 122 млн тонн коксующегося угля, из которых около 10,7 млн тонн приходилось на поставки из США. Теперь, когда на эти объемы распространяются высокие тарифы, появляется возможность для России и других стран увеличить свои доли на китайском рынке.
Однако слабый внутренний спрос на сталь в Китае и торговые ограничения могут снизить потребность в металлургическом угле, считают в «БКС Мир инвестиций». В то же время, Китай, вероятно, будет диверсифицировать свои источники импорта, что может создать дополнительные возможности для российских экспортеров.
США развязали торговую войну с КНР. В ответ на действия Соединенных Штатов Китай ввел пошлины на ключевые товары. Эти действия также воздействуют на экономическое взаимодействие между Россией и Китаем, предоставляя Москве возможность нарастить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в условиях уменьшения спроса на продукцию из США.
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