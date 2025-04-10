«Мы не засранцы»: Управляющей компании Челябинска не удалось опровергнуть обидные отзывы в чате. Скрин

Управляющей компании Челябинска не удалось опровергнуть обидные отзывы в чате

11 апреля 2025 в 13:28 Размер текста - 17 +

Суд отказал управкомпании в удовлетворения искового заявления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управляющей компании «Ремжилзаказчик Советского района» Челябинска суд отказал в иске по защите деловой репутации в отношении жителей одного из управляемых компанией домов. Компания требовала удалить ряд высказываний в отношении нее и ее сотрудников из домового чата в мессенджере. «В удовлетворении исковых требований отказать. Оснований для удовлетворения требований о взыскании расходов по оплате услуг нотариуса у суда не имеется. Расходы истца по оплате государственной пошлины относятся на истца», — говорится в постановлении Арбитражного суда Челябинской области. Управляющая компания посчитала записи в домовом чате наносящими ущерб ее деловой репутации. В сообщениях жители описывали действия сотрудников компании, характеризуя их как «дебилы», «засранцы тупоголовые», «бездари» и так далее. Всего компания потребовала удалить из чата 15 сообщений, а также возместить расходы на нотариуса и плату госпошлины. Однако суд постановил, что обмениваться такого рода сообщениями не является противозаконным. Остальные требования компании суд также оставил без удовлетворения. Компания также заявила, что понесла ущерб, так как жители дома в итоге поменяли управляющую компанию. Однако суд не установил причинно-следственных связей между наличием сообщений в чате и сменой управкомпании. URA.RU направило запрос в ООО Управляющая компания «Ремжилзаказчик Советского района». Ответ ожидается. Жители в чате возмущались по поводу запаха, шедшего из подвала дома Фото: скрин из постановления Арбитражного суда Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управляющей компании «Ремжилзаказчик Советского района» Челябинска суд отказал в иске по защите деловой репутации в отношении жителей одного из управляемых компанией домов. Компания требовала удалить ряд высказываний в отношении нее и ее сотрудников из домового чата в мессенджере. «В удовлетворении исковых требований отказать. Оснований для удовлетворения требований о взыскании расходов по оплате услуг нотариуса у суда не имеется. Расходы истца по оплате государственной пошлины относятся на истца», — говорится в постановлении Арбитражного суда Челябинской области. Управляющая компания посчитала записи в домовом чате наносящими ущерб ее деловой репутации. В сообщениях жители описывали действия сотрудников компании, характеризуя их как «дебилы», «засранцы тупоголовые», «бездари» и так далее. Всего компания потребовала удалить из чата 15 сообщений, а также возместить расходы на нотариуса и плату госпошлины. Однако суд постановил, что обмениваться такого рода сообщениями не является противозаконным. Остальные требования компании суд также оставил без удовлетворения. Компания также заявила, что понесла ущерб, так как жители дома в итоге поменяли управляющую компанию. Однако суд не установил причинно-следственных связей между наличием сообщений в чате и сменой управкомпании. URA.RU направило запрос в ООО Управляющая компания «Ремжилзаказчик Советского района». Ответ ожидается.