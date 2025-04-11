На прощании с Пашей Техником фанаты перекрыли дорогу

Фанаты Техника перекрыли дорогу возле храма на прощании с артистом
© Служба новостей «URA.RU»
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Толпа фанатов Техника растянулась от метро Лефортово
Толпа фанатов Техника растянулась от метро Лефортово Фото:
новость из сюжета
Похороны Паши Техника

Фанаты артиста Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) перекрыли дорогу рядом с местом прощания с рэпером, которая проходит прямо сейчас. Об этом заявил журналист URA.RU, который находится на месте событий.

«Там фанаты перекрыли дорогу, их гоняют», — сообщил корреспондент URA.RU. Также сообщается, что очередь из желающих пороситься с рэпером растянулась до станции метро Лефортово. Сотрудники полиции контролируют движение в районе, призывая подростков покинуть проезжую часть и не занимать возвышенные позиции.

5 апреля 2025 года скончался рэп-исполнитель Паша Техник. Он был госпитализирован на тайском острове Пхукет с отравлением запрещенными веществами. Состояние исполнителя ухудшилось, и впоследствии развилась пневмония. Спасти его не удалось.

Церемония прощания с Техником идет сегодня, 11 апреля в храме святых апостолов Петра и Павла в районе Лефортово. После тело артиста будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения.

Поклонники артиста лезут через забор храма, чтобы проститься. Толпа скандирует «Паша Техник».

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Фанаты артиста Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) перекрыли дорогу рядом с местом прощания с рэпером, которая проходит прямо сейчас. Об этом заявил журналист URA.RU, который находится на месте событий. «Там фанаты перекрыли дорогу, их гоняют», — сообщил корреспондент URA.RU. Также сообщается, что очередь из желающих пороситься с рэпером растянулась до станции метро Лефортово. Сотрудники полиции контролируют движение в районе, призывая подростков покинуть проезжую часть и не занимать возвышенные позиции. 5 апреля 2025 года скончался рэп-исполнитель Паша Техник. Он был госпитализирован на тайском острове Пхукет с отравлением запрещенными веществами. Состояние исполнителя ухудшилось, и впоследствии развилась пневмония. Спасти его не удалось. Церемония прощания с Техником идет сегодня, 11 апреля в храме святых апостолов Петра и Павла в районе Лефортово. После тело артиста будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения. Поклонники артиста лезут через забор храма, чтобы проститься. Толпа скандирует «Паша Техник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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