На прощании с Пашей Техником фанаты перекрыли дорогу

Фанаты артиста Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) перекрыли дорогу рядом с местом прощания с рэпером, которая проходит прямо сейчас. Об этом заявил журналист URA.RU, который находится на месте событий.
«Там фанаты перекрыли дорогу, их гоняют», — сообщил корреспондент URA.RU. Также сообщается, что очередь из желающих пороситься с рэпером растянулась до станции метро Лефортово. Сотрудники полиции контролируют движение в районе, призывая подростков покинуть проезжую часть и не занимать возвышенные позиции.
5 апреля 2025 года скончался рэп-исполнитель Паша Техник. Он был госпитализирован на тайском острове Пхукет с отравлением запрещенными веществами. Состояние исполнителя ухудшилось, и впоследствии развилась пневмония. Спасти его не удалось.
Церемония прощания с Техником идет сегодня, 11 апреля в храме святых апостолов Петра и Павла в районе Лефортово. После тело артиста будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения.
Поклонники артиста лезут через забор храма, чтобы проститься. Толпа скандирует «Паша Техник».
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