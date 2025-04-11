Поклонники Паши Техника перелезают через забор, чтобы попрощаться с артистом

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В Москве идет прощание с Техником, поклонники лезут через забор, чтобы попасть к храму
В Москве идет прощание с Техником, поклонники лезут через забор, чтобы попасть к храму Фото:
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Похороны Паши Техника

На территорию храма Петра и Павла в Лефортово, где проходит прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев), пытаются попасть многочисленные фанаты, чтобы проститься с музыкантом. Некоторые лезут через забор, чтобы попасть на территорию храма, сообщил корреспондент URA.RU.

Проход на территорию храма ограничили. Слишком много желающих пришло проститься с музыкантом.

На церемонии заметили бывшую жену скончавшегося рэпера Еву Карицкую (Карина Мельничук) и его мать. Женщина не смогла сдержать слез у гроба сына.

Отпевание Техника проходит в Москве сегодня, 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. После церемонии тело рэпера будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения.

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На территорию храма Петра и Павла в Лефортово, где проходит прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев), пытаются попасть многочисленные фанаты, чтобы проститься с музыкантом. Некоторые лезут через забор, чтобы попасть на территорию храма, сообщил корреспондент URA.RU. Проход на территорию храма ограничили. Слишком много желающих пришло проститься с музыкантом. На церемонии заметили бывшую жену скончавшегося рэпера Еву Карицкую (Карина Мельничук) и его мать. Женщина не смогла сдержать слез у гроба сына. Отпевание Техника проходит в Москве сегодня, 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. После церемонии тело рэпера будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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