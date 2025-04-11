Поклонники Паши Техника перелезают через забор, чтобы попрощаться с артистом

На территорию храма Петра и Павла в Лефортово, где проходит прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев), пытаются попасть многочисленные фанаты, чтобы проститься с музыкантом. Некоторые лезут через забор, чтобы попасть на территорию храма, сообщил корреспондент URA.RU.
Проход на территорию храма ограничили. Слишком много желающих пришло проститься с музыкантом.
На церемонии заметили бывшую жену скончавшегося рэпера Еву Карицкую (Карина Мельничук) и его мать. Женщина не смогла сдержать слез у гроба сына.
Отпевание Техника проходит в Москве сегодня, 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. После церемонии тело рэпера будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения.
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