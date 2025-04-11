Под Екатеринбургом ограничат движение на федеральной трассе до конца месяца

На Пермском тракте сократят количество полос до 30 апреля
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Ограничения введут вечером 11 апреля (архивное фото)
Ограничения введут вечером 11 апреля (архивное фото) Фото:

На 315-м километре трассы Р-242 Екатеринбург — Пермь с 11 до 30 апреля перекроют одну из полос. Это необходимо для проведения капитального ремонта, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«С 19:00 11 апреля возле Ревды, км 315+560, в рамках капремонта автомобильной дороги производятся работы на путепроводе. В направлении Перми движение осуществляется по одной полосе», — пояснили дорожники.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На 315-м километре трассы Р-242 Екатеринбург — Пермь с 11 до 30 апреля перекроют одну из полос. Это необходимо для проведения капитального ремонта, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «С 19:00 11 апреля возле Ревды, км 315+560, в рамках капремонта автомобильной дороги производятся работы на путепроводе. В направлении Перми движение осуществляется по одной полосе», — пояснили дорожники. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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