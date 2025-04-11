Под Екатеринбургом ограничат движение на федеральной трассе до конца месяца

На 315-м километре трассы Р-242 Екатеринбург — Пермь с 11 до 30 апреля перекроют одну из полос. Это необходимо для проведения капитального ремонта, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«С 19:00 11 апреля возле Ревды, км 315+560, в рамках капремонта автомобильной дороги производятся работы на путепроводе. В направлении Перми движение осуществляется по одной полосе», — пояснили дорожники.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!