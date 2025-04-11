В Туапсе киллер в костюме химзащиты расстрелял криминального авторитета

В поселке Дзеберкой, недалеко от Туапсе, был убит 55-летний Арсен Наджарян, известный как криминальный авторитет «Красноярский». Его расстрелял неизвестный киллер в костюме химзащиты.
«Киллер в костюме химзащиты расстрелял мужчину рядом с Туапсе», — пишет telegram-канал Baza, публикуя соответствующие кадры. На них как раз запечатлен момент убийства.
Авторы канала отмечают, что инцидент произошел сегодня утром. Сначала убийца выстрелил в мужчину издалека, а затем добил его с близкого расстояния. По данным источника, сразу после инцидента было возбуждено уголовное дело, а убийца объявлен в розыск.
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