В Туапсе киллер в костюме химзащиты расстрелял криминального авторитета

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Убийца Наджаряна был одет в костюм химзащиты
Убийца Наджаряна был одет в костюм химзащиты Фото:

В поселке Дзеберкой, недалеко от Туапсе, был убит 55-летний Арсен Наджарян, известный как криминальный авторитет «Красноярский». Его расстрелял неизвестный киллер в костюме химзащиты.

«Киллер в костюме химзащиты расстрелял мужчину рядом с Туапсе», — пишет telegram-канал Baza, публикуя соответствующие кадры. На них как раз запечатлен момент убийства.

Авторы канала отмечают, что инцидент произошел сегодня утром. Сначала убийца выстрелил в мужчину издалека, а затем добил его с близкого расстояния. По данным источника, сразу после инцидента было возбуждено уголовное дело, а убийца объявлен в розыск.

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В поселке Дзеберкой, недалеко от Туапсе, был убит 55-летний Арсен Наджарян, известный как криминальный авторитет «Красноярский». Его расстрелял неизвестный киллер в костюме химзащиты. «Киллер в костюме химзащиты расстрелял мужчину рядом с Туапсе», — пишет telegram-канал Baza, публикуя соответствующие кадры. На них как раз запечатлен момент убийства. Авторы канала отмечают, что инцидент произошел сегодня утром. Сначала убийца выстрелил в мужчину издалека, а затем добил его с близкого расстояния. По данным источника, сразу после инцидента было возбуждено уголовное дело, а убийца объявлен в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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