Поклонницу Паши Техника арестовали после похорон рэпера

Одна из поклонниц умершего рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев), Евгения Истомина, в Москве во время церемонии прощания с ним была арестована на 12 суток сотрудниками полиции. На мероприятии она совершила мелкое хулиганство, сообщили в судах общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Истомина Евгения Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, <...> назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 12 суток», — передает telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции. Отмечается, что под воздействием алкоголя женщина оскорбляла полицейских, нападала на них, а после пыталась убежать.
Музыкант скончался в Таиланде 5 апреля в возрасте 40 лет. Он впал в кому из-за проблем со здоровьем, в частности, в связи с наркотической и алкогольной зависимостями. Церемония прощания с ним прошла 11 апреля в московском храме Петра и Павла в Лефортово. URA.RU вело онлайн-трансляцию с мероприятия.
Те, кто пришли проводить артиста в последний путь, рассказали, что им восхищались многие люди, и так же многих он вдохновлял. Паша Техник обладал лидерскими качествами и мог вести за собой людей, а его творчество имеет особое место в андеграундной культуре. Подробнее о том, как фанаты рэпера простились с ним — в материале URA.RU.
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