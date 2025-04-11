Поклонницу Паши Техника арестовали после похорон рэпера

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Женщину арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство во время церемонии прощания с Пашей Техником
Женщину арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство во время церемонии прощания с Пашей Техником Фото:
новость из сюжета
Похороны Паши Техника

Одна из поклонниц умершего рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев), Евгения Истомина, в Москве во время церемонии прощания с ним была арестована на 12 суток сотрудниками полиции. На мероприятии она совершила мелкое хулиганство, сообщили в судах общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Истомина Евгения Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, <...> назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 12 суток», — передает telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции. Отмечается, что под воздействием алкоголя женщина оскорбляла полицейских, нападала на них, а после пыталась убежать.

Музыкант скончался в Таиланде 5 апреля в возрасте 40 лет. Он впал в кому из-за проблем со здоровьем, в частности, в связи с наркотической и алкогольной зависимостями. Церемония прощания с ним прошла 11 апреля в московском храме Петра и Павла в Лефортово. URA.RU вело онлайн-трансляцию с мероприятия. 

Те, кто пришли проводить артиста в последний путь, рассказали, что им восхищались многие люди, и так же многих он вдохновлял. Паша Техник обладал лидерскими качествами и мог вести за собой людей, а его творчество имеет особое место в андеграундной культуре. Подробнее о том, как фанаты рэпера простились с ним — в материале URA.RU. 

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Одна из поклонниц умершего рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев), Евгения Истомина, в Москве во время церемонии прощания с ним была арестована на 12 суток сотрудниками полиции. На мероприятии она совершила мелкое хулиганство, сообщили в судах общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Истомина Евгения Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, <...> назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 12 суток», — передает telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции. Отмечается, что под воздействием алкоголя женщина оскорбляла полицейских, нападала на них, а после пыталась убежать. Музыкант скончался в Таиланде 5 апреля в возрасте 40 лет. Он впал в кому из-за проблем со здоровьем, в частности, в связи с наркотической и алкогольной зависимостями. Церемония прощания с ним прошла 11 апреля в московском храме Петра и Павла в Лефортово. URA.RU вело онлайн-трансляцию с мероприятия.  Те, кто пришли проводить артиста в последний путь, рассказали, что им восхищались многие люди, и так же многих он вдохновлял. Паша Техник обладал лидерскими качествами и мог вести за собой людей, а его творчество имеет особое место в андеграундной культуре. Подробнее о том, как фанаты рэпера простились с ним — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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