Привлечение представителей оппозиции Украины в состав правительства может способствовать облегчению процесса мирных переговоров. Об этом сообщает бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).
«Лучший способ облегчить мирные переговоры — это привлечь в правительство оппозиционных деятелей», — передает The New York Times слова Порошенко. Там добавили, что украинские политические деятели ведут закулисные переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, которая не скрывает своего недовольства главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Ранее партия «Европейская солидарность» сообщила, что администрация Зеленского создает препятствия для выезда Порошенко на конференцию во Флориде. Там он планировал провести встречи с представителями администрации президента США, передает RT.
*Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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