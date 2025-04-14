Президент Первой лиги отстраняется от скандала с ФК «Урал» и «договорняком»

Президент Первой лиги Наиль Измайлов отказался публично выступать по поводу обвинений в адрес ФК «Урал» и «Нефтехимика» в договорном матче. В разговоре с URA.RU он не стал комментировать ситуацию, при этом дав понять, что знает о скандале.
Корреспондент также направил запрос в пресс-службу лиги. Ответ будет опубликован, как только появится.
Матч «Урал»-«Нефтехимик» прошел 11 апреля. «Урал» победил со счетом 3:2, проигрывая в первом тайме 0:2. Как утверждает telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор президента «Урала» Григория Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова (тот уже опроверг слова анонимов, назвав ситуацию в целом «херней»).
В ФК «Урал» назвали заявили, что обвинения — «вброс». Сейчас команда готовится к выездной встрече со «Спартаком». В свердловском министерстве спорта скептически отнеслись к подобным слухам.
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