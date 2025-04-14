Президент Первой лиги отстраняется от скандала с ФК «Урал» и «договорняком»

Глава ФНЛ Измайлов в курсе обвинений в адрес «Урала» о договорном матче
© Служба новостей «URA.RU»
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«Урал» обыграл «Нефтехимика» 11 апреля
«Урал» обыграл «Нефтехимика» 11 апреля Фото:

Президент Первой лиги Наиль Измайлов отказался публично выступать по поводу обвинений в адрес ФК «Урал» и «Нефтехимика» в договорном матче. В разговоре с URA.RU он не стал комментировать ситуацию, при этом дав понять, что знает о скандале. 

Корреспондент также направил запрос в пресс-службу лиги. Ответ будет опубликован, как только появится.

Матч «Урал»-«Нефтехимик» прошел 11 апреля. «Урал» победил со счетом 3:2, проигрывая в первом тайме 0:2. Как утверждает telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор президента «Урала» Григория Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова (тот уже опроверг слова анонимов, назвав ситуацию в целом «херней»).

В ФК «Урал» назвали заявили, что обвинения — «вброс». Сейчас команда готовится к выездной встрече со «Спартаком». В свердловском министерстве спорта скептически отнеслись к подобным слухам.

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Президент Первой лиги Наиль Измайлов отказался публично выступать по поводу обвинений в адрес ФК «Урал» и «Нефтехимика» в договорном матче. В разговоре с URA.RU он не стал комментировать ситуацию, при этом дав понять, что знает о скандале.  Корреспондент также направил запрос в пресс-службу лиги. Ответ будет опубликован, как только появится. Матч «Урал»-«Нефтехимик» прошел 11 апреля. «Урал» победил со счетом 3:2, проигрывая в первом тайме 0:2. Как утверждает telegram-канал Sport Baza, в перерыве якобы состоялся разговор президента «Урала» Григория Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова (тот уже опроверг слова анонимов, назвав ситуацию в целом «херней»). В ФК «Урал» назвали заявили, что обвинения — «вброс». Сейчас команда готовится к выездной встрече со «Спартаком». В свердловском министерстве спорта скептически отнеслись к подобным слухам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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