В Ивановской области задержан директор дорожного департамента

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В Ивановской области возбуждены дела о получении взяток против главы департамента дорожного хозяйства и транспорта и его зама
В Ивановской области возбуждены дела о получении взяток против главы департамента дорожного хозяйства и транспорта и его зама Фото:

В Ивановской области задержаны высокопоставленные чиновники дорожного департамента, подозреваемые в получении взяток на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственным органом возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) <...> Подозреваемые задержаны», — отметили в пресс-службе прокуратуры на сайте ведомства. Это дело связано с незаконными выплатами, которые получали руководители отдела при заключении и выполнении государственных контрактов на ремонт и содержание дорог.

Согласно информации следствия, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области вместе с первым заместителем систематически получали взятки от коммерческой организации, обеспечивая ей благоприятные условия в ходе государственных тендеров. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а расследование дела продолжается под контролем прокуратуры.

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В Ивановской области задержаны высокопоставленные чиновники дорожного департамента, подозреваемые в получении взяток на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственным органом возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) <...> Подозреваемые задержаны», — отметили в пресс-службе прокуратуры на сайте ведомства. Это дело связано с незаконными выплатами, которые получали руководители отдела при заключении и выполнении государственных контрактов на ремонт и содержание дорог. Согласно информации следствия, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области вместе с первым заместителем систематически получали взятки от коммерческой организации, обеспечивая ей благоприятные условия в ходе государственных тендеров. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а расследование дела продолжается под контролем прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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