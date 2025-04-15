В Ивановской области задержан директор дорожного департамента

В Ивановской области задержаны высокопоставленные чиновники дорожного департамента, подозреваемые в получении взяток на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственным органом возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) <...> Подозреваемые задержаны», — отметили в пресс-службе прокуратуры на сайте ведомства. Это дело связано с незаконными выплатами, которые получали руководители отдела при заключении и выполнении государственных контрактов на ремонт и содержание дорог.
Согласно информации следствия, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области вместе с первым заместителем систематически получали взятки от коммерческой организации, обеспечивая ей благоприятные условия в ходе государственных тендеров. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а расследование дела продолжается под контролем прокуратуры.
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