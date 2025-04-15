В Киеве умер режиссер «Гонок по вертикали» Александр Муратов

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«Гонка по вертикали» один из самых популярных фильмов Муратова
«Гонка по вертикали» один из самых популярных фильмов Муратова Фото:

Советский режиссер Александр Муратов скончался в возрасте 89 лет на Украине. Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в своих аккаунтах в соцсетях.

«Умер Александр Муратов, советский и украинский режиссер, первый муж сценаристки Киры Муратовой», — передает союз кинематографистов. Причины и подробности кончины режиссера не указаны. Сама Кира Муратова скончалась в 2018 году в Одессе. 

Родившийся в 1935 году в Харькове, Александр окончил ВГИК в 1959 году и работал на ведущих киностудиях страны. Среди его работ — фильмы «Наш честный хлеб» (совместно с женой Кирой Муратовой), «Гонки по вертикали», «Весенний дождь» и другие известные картины.

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Советский режиссер Александр Муратов скончался в возрасте 89 лет на Украине. Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в своих аккаунтах в соцсетях. «Умер Александр Муратов, советский и украинский режиссер, первый муж сценаристки Киры Муратовой», — передает союз кинематографистов. Причины и подробности кончины режиссера не указаны. Сама Кира Муратова скончалась в 2018 году в Одессе.  Родившийся в 1935 году в Харькове, Александр окончил ВГИК в 1959 году и работал на ведущих киностудиях страны. Среди его работ — фильмы «Наш честный хлеб» (совместно с женой Кирой Муратовой), «Гонки по вертикали», «Весенний дождь» и другие известные картины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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