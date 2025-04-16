Врио губернатора Паслер получил важное поручение от Кремля

Врио свердловского губернатора Паслер ищет деньги на поддержку СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед Денисом Паслером стоит особая задача
Перед Денисом Паслером стоит особая задача Фото:

Ревизия многомиллиардных проектов, запущенная врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, может быть связана с распоряжением от руководства страны, озвученным Паслеру при назначении. Об этом URA.RU рассказал близкий к региональному правительству источник.

«У Паслера задача изыскать дополнительные средства на поддержку спецоперации [РФ на Украине]. В частности, на увеличение числа добровольцев-контрактников от региона. Исполнение этого поручения требует огромных ресурсов», — объяснил собеседник.

Как ранее сообщало URA.RU, Паслер в ручном режиме отсматривает, какие финансовоемкие проекты реализуются или планировались к реализации на ближайшее время в регионе. Пока идет этот аудит, все транши на паузе. По другой версии, Паслер пересматривает бюджетную политику, чтобы сократить госдолг Свердловской области — один из самых больших в УрФО.

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Ревизия многомиллиардных проектов, запущенная врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, может быть связана с распоряжением от руководства страны, озвученным Паслеру при назначении. Об этом URA.RU рассказал близкий к региональному правительству источник. «У Паслера задача изыскать дополнительные средства на поддержку спецоперации [РФ на Украине]. В частности, на увеличение числа добровольцев-контрактников от региона. Исполнение этого поручения требует огромных ресурсов», — объяснил собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, Паслер в ручном режиме отсматривает, какие финансовоемкие проекты реализуются или планировались к реализации на ближайшее время в регионе. Пока идет этот аудит, все транши на паузе. По другой версии, Паслер пересматривает бюджетную политику, чтобы сократить госдолг Свердловской области — один из самых больших в УрФО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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