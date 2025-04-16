Врио губернатора Паслер получил важное поручение от Кремля

Ревизия многомиллиардных проектов, запущенная врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, может быть связана с распоряжением от руководства страны, озвученным Паслеру при назначении. Об этом URA.RU рассказал близкий к региональному правительству источник.
«У Паслера задача изыскать дополнительные средства на поддержку спецоперации [РФ на Украине]. В частности, на увеличение числа добровольцев-контрактников от региона. Исполнение этого поручения требует огромных ресурсов», — объяснил собеседник.
Как ранее сообщало URA.RU, Паслер в ручном режиме отсматривает, какие финансовоемкие проекты реализуются или планировались к реализации на ближайшее время в регионе. Пока идет этот аудит, все транши на паузе. По другой версии, Паслер пересматривает бюджетную политику, чтобы сократить госдолг Свердловской области — один из самых больших в УрФО.
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