В Екатеринбурге толпа подростков избила девочку на парковке в ТЦ «Гринвич». Видео

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Толпа напала на девочку из-за долга (архивное фото)
Толпа напала на девочку из-за долга (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на парковке торгового центра «Гринвич» несколько подростков забили ногами и руками девочку, которая не могла дать отпор. Видео жестокого избиения появилось в Telegram.

Судя по всему, причиной конфликта стал денежный долг. Во время избиения одна из нападавших обещала поставить «на счетчик» девочку. В конце концов толпу обидчиц успокоил молодой человек.

Информация о данном инциденте уже зарегистрирована в отделе полиции №5 УМВД России. Правоохранители организовали проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

Видео опубликовал telegram-канал «Бандитский центр»

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В Екатеринбурге на парковке торгового центра «Гринвич» несколько подростков забили ногами и руками девочку, которая не могла дать отпор. Видео жестокого избиения появилось в Telegram. Судя по всему, причиной конфликта стал денежный долг. Во время избиения одна из нападавших обещала поставить «на счетчик» девочку. В конце концов толпу обидчиц успокоил молодой человек. Информация о данном инциденте уже зарегистрирована в отделе полиции №5 УМВД России. Правоохранители организовали проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Видео опубликовал telegram-канал «Бандитский центр»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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