В Екатеринбурге на парковке торгового центра «Гринвич» несколько подростков забили ногами и руками девочку, которая не могла дать отпор. Видео жестокого избиения появилось в Telegram.
Судя по всему, причиной конфликта стал денежный долг. Во время избиения одна из нападавших обещала поставить «на счетчик» девочку. В конце концов толпу обидчиц успокоил молодой человек.
Информация о данном инциденте уже зарегистрирована в отделе полиции №5 УМВД России. Правоохранители организовали проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
Видео опубликовал telegram-канал «Бандитский центр»
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