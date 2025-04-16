Невский суд Петербурга арестовал мужчину, в шутку угрожавшему пистолетом несовершеннолетней за отказ выпить пива. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Юрию Симанкину стражу по 14 июня 2025 года», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Мужчина обвинен в хулиганстве, совершенном с применением оружия.
Симанкин 15 апреля, находясь возле дома 3 по улице Коллонтай, подошел к несовершеннолетней девушке и предложил вместе выпить пива. После отказа он достал пистолет и приставил его к голове девушки, после чего сказал, что это шутка. Шутник был задержан 16 апреля, в тот же день ему предъявили официальное обвинение. Симанкин и его защитник возражали против заключения под стражу. Обвиняемый признал ошибочность своих действий, выразил раскаяние и принес извинения потерпевшей. Защитник подчеркнула, что доводы следствия не подтверждаются материалами дела, а тяжесть обвинения не может быть единственным основанием для избрания самой строгой меры пресечения. Также было отмечено, что Симанкин имеет постоянную регистрацию, устойчивые социальные связи, инвалидность, тяжелые хронические заболевания и не был ранее судим.
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