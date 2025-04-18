Сукачев: санкции Зеленского вызвали «чувство глубоко удовлетворения»

Российский рок-исполнитель Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) испытал «чувство глубокого удовлетворения» по поводу санкций, которые в отношении него и ряда других музыкантов ввел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом рассказал сам Сукачев.
«Испытываю чувство глубоко удовлетворения, находясь в компании приличных и уважаемых людей», — сказал Сукачев. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 граждан РФ. В обновленный перечень попали, в частности, певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, актер Никита Джигурда, артист цирка Юрий Куклачев, а также телеведущий Оскар Кучера и ряд других лиц.
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