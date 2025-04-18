Сукачев: санкции Зеленского вызвали «чувство глубоко удовлетворения»

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Сукачев заявил, что испытывает чувство «глубокого удовлетворения» от введенных против него санкций
Сукачев заявил, что испытывает чувство «глубокого удовлетворения» от введенных против него санкций Фото:

Российский рок-исполнитель Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) испытал «чувство глубокого удовлетворения» по поводу санкций, которые в отношении него и ряда других музыкантов ввел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом рассказал сам Сукачев.

«Испытываю чувство глубоко удовлетворения, находясь в компании приличных и уважаемых людей», — сказал Сукачев. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 граждан РФ. В обновленный перечень попали, в частности, певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, актер Никита Джигурда, артист цирка Юрий Куклачев, а также телеведущий Оскар Кучера и ряд других лиц.

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Российский рок-исполнитель Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) испытал «чувство глубокого удовлетворения» по поводу санкций, которые в отношении него и ряда других музыкантов ввел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом рассказал сам Сукачев. «Испытываю чувство глубоко удовлетворения, находясь в компании приличных и уважаемых людей», — сказал Сукачев. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 граждан РФ. В обновленный перечень попали, в частности, певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, актер Никита Джигурда, артист цирка Юрий Куклачев, а также телеведущий Оскар Кучера и ряд других лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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