Российские штурмовики вошли в село Горналь Курской области

Российские штурмовые группы совместно с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса приступили к активным боевым действиям в районе села Горналь Курской области. Об этом сообщил начальник разведки с позывным «Лавина».
По словам источника, российские бойцы успешно вошли на территорию населенного пункта с нескольких направлений. «В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь. Бойцы успешно зашли с нескольких направлений», — рассказал «Лавина». Его слова предает РИА «Новости».
Он также отметил, что противник оказывает сопротивление, используя артиллерию и FPV-дроны. Кроме того, по его словам, во время продвижения российских подразделений к населенному пункту неоднократно применялись кассетные боеприпасы.
Бои за Горналь продолжаются. Разведчик уточнил, что группы ВС РФ координируют действия с соседними подразделениями для закрепления позиций в селе.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили от подразделений ВСУ Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Курской области. Последняя группировка противника, засевшая на месте была ликвидирована 23 апреля, передает RT.
Российским военным для полного освобождения региона осталось выдавить солдат противника из Горналя. Зачистить Курскую область от ВСУ полностью будет возможно уже к концу апреля, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин URA.RU.
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