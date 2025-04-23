Уничтожена группировка ВСУ, которая удерживала Горнальский монастырь

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ВС РФ ликвидировали группировку ВСУ, удерживающую Горнальский монастырь в Курской области
ВС РФ ликвидировали группировку ВСУ, удерживающую Горнальский монастырь в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские военные уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживавшую Горнальский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщил командир полка с позывным Апостол.

«Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью — мужским монастырем Горнальским», — сообщил собеседник ТАСС. Солдат ВСУ на территории здания не осталось.

Командир добавил, что в настоящее время проводится зачистка территории монастыря. Параллельно российские штурмовые подразделения продолжают наступление на расположенное рядом село Горналь — на данный момент бойцы продвинулись в глубину населенного пункта и ведут там активные боевые действия.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили от подразделений ВСУ Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Курской области. Российским военным для полного освобождения региона осталось выдавить солдат противника из Горналя. Зачистить Курскую область от ВСУ полностью будет возможно уже к концу апреля, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин URA.RU. 

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Российские военные уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживавшую Горнальский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщил командир полка с позывным Апостол. «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью — мужским монастырем Горнальским», — сообщил собеседник ТАСС. Солдат ВСУ на территории здания не осталось. Командир добавил, что в настоящее время проводится зачистка территории монастыря. Параллельно российские штурмовые подразделения продолжают наступление на расположенное рядом село Горналь — на данный момент бойцы продвинулись в глубину населенного пункта и ведут там активные боевые действия. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили от подразделений ВСУ Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Курской области. Российским военным для полного освобождения региона осталось выдавить солдат противника из Горналя. Зачистить Курскую область от ВСУ полностью будет возможно уже к концу апреля, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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