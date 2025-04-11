Челябинская молодежь вышла на флешмоб в честь Дня космонавтики. Девушки и юноши растянули огромный плакат с портретом первого космонавта Земли Юрия Гагарина, сообщил telegram-канал городской Думы.
«На улице Дзержинского участники акции растянули баннер с портретом Юрия Гагарина. После этого над площадкой взметнулся цветной дым — молодежь воссоздала триколор флага РФ», — говорится в сообщении.
Мероприятие прошло на площади Науки возле памятника И.В. Курчатову, что находится рядом с зданием Южно-Уральского государственного университета. Его организовали молодежная палата при городской Думе совместно с «Волонтерской ротой». На мероприятии присутствовали делегаты от организации «Движение первых», члены Молодежной палаты и активная молодежь города. Всего — около 300 человек, сообщили в «Молодой гвардии».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!