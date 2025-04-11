11 апреля 2025

Огромный портрет Гагарина в День космонавтики растянули в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежь Челябинска 12 апреля вышла на флешмоб (архивное фото)
Молодежь Челябинска 12 апреля вышла на флешмоб (архивное фото) Фото:

Челябинская молодежь вышла на флешмоб в честь Дня космонавтики. Девушки и юноши растянули огромный плакат с портретом первого космонавта Земли Юрия Гагарина, сообщил telegram-канал городской Думы.

«На улице Дзержинского участники акции растянули баннер с портретом Юрия Гагарина. После этого над площадкой взметнулся цветной дым — молодежь воссоздала триколор флага РФ», — говорится в сообщении.

Мероприятие прошло на площади Науки возле памятника И.В. Курчатову, что находится рядом с зданием Южно-Уральского государственного университета. Его организовали молодежная палата при городской Думе совместно с «Волонтерской ротой». На мероприятии присутствовали делегаты от организации «Движение первых», члены Молодежной палаты и активная молодежь города. Всего — около 300 человек, сообщили в «Молодой гвардии».

Площадь плаката с изображением первого космонавта Земли составляет несколько десятков квадратных метров
Площадь плаката с изображением первого космонавта Земли составляет несколько десятков квадратных метров
Фото:

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Челябинская молодежь вышла на флешмоб в честь Дня космонавтики. Девушки и юноши растянули огромный плакат с портретом первого космонавта Земли Юрия Гагарина, сообщил telegram-канал городской Думы. «На улице Дзержинского участники акции растянули баннер с портретом Юрия Гагарина. После этого над площадкой взметнулся цветной дым — молодежь воссоздала триколор флага РФ», — говорится в сообщении. Мероприятие прошло на площади Науки возле памятника И.В. Курчатову, что находится рядом с зданием Южно-Уральского государственного университета. Его организовали молодежная палата при городской Думе совместно с «Волонтерской ротой». На мероприятии присутствовали делегаты от организации «Движение первых», члены Молодежной палаты и активная молодежь города. Всего — около 300 человек, сообщили в «Молодой гвардии».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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