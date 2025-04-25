Shot: у звезды «Каменской» Никоненко нашли опухоль с подозрением на рак

У российского актера Сергея Никоненко подозревают рак. Об этом пишут в telegram-каналах.
«[Никоненко] обратился к врачам и был доставлен в стационар, где врачи обнаружили новообразование предстательной железы», — пишет telegram-канал Shot. Кроме того, у 84-летнего актера диагностировали ряд других заболеваний. На обследование он отправился по совету супруги.
Корреспондент URA.RU позвонил Никоненко, чтобы подтвердить информацию. Однако тот не стал разговаривать, ссылаясь на неудобное время для беседы. Мы оставляем возможность обратной связи.
Несмотря на возраст и возможный диагноз, актер продолжает выступать в театре и ездить с гастролями по стране. Никоненко известен благодаря роли инспектора ГАИ Петра Зыкина из одноименного фильма, а также полковника Гордеева из телесериала «Каменская». Помимо этого он играл в фильмах «Завтра была война», «Зимний вечер в Гаграх», «Классик», «Анкор, еще анкор!» и других.
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