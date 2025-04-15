Не пожалел Пугачеву и пережил семейную трагедию: Сергею Никоненко — 84

В среду, 16 апреля 2025 года, легендарному советскому и российскому актеру, режиссеру и общественному деятелю Сергею Петровичу Никоненко исполняется 84 года. Народный артист РСФСР, сыгравший более чем в 210 фильмах, в последние годы стал одним из самых ярких сторонников специальной военной операции и непримиримым критиком уехавших из России знаменитостей. Его резкие высказывания в адрес Аллы Пугачевой и Чулпан Хаматовой разделили публику на тех, кто восхищается его прямотой, и тех, кто критикует за излишнюю категоричность. Подробнее о пути, становлении, личной жизни и социальной позиции знаменитого актера — в материале URA.RU.
Детство и юность Сергея Никоненко
Судьба Сергея Никоненко с самого рождения была связана с испытаниями. Родившись 16 апреля 1941 года в Москве, всего за два месяца до начала Великой Отечественной войны, маленький Никоненко вместе с матерью Ниной Михайловной оказался на оккупированной фашистами территории. Женщина с годовалым ребенком на руках стала прачкой и поваром в партизанском отряде, несмотря на то, что другие советовали ей оставить сына в сугробе, считая его обузой. После войны будущего актера ждало еще одно испытание — тяжелое заболевание дизентерией, когда врачи говорили родителям готовиться к худшему.
В юности Никоненко работал кондуктором троллейбуса и почтальоном, параллельно развивая свои творческие способности. Он освоил аккордеон, участвовал в школьных конкурсах певцов и чтецов, а с 13 лет целенаправленно начал готовиться к актерской карьере, занимаясь в драматическом кружке и студии художественного слова.
После окончания школы талантливый юноша с первой попытки поступил во ВГИК, где учился на одном курсе с будущими звездами кино — Галиной Польских, Ларисой Лужиной и Николаем Губенко. Его наставниками стали легендарные Сергей Герасимов и Тамара Макарова, под руководством которых Никоненко сыграл даже такую сложную роль, как Гамлет.
Семья Никоненко: дети, браки и трагедия
Любовная жизнь Сергея Никоненко была насыщенной и не всегда счастливой. Первой супругой актера стала Ирина Мельникова, с которой он познакомился еще в 13-летнем возрасте в пионерлагере. Именно она невольно подтолкнула его к актерской карьере — Сергей записался в драмкружок, чтобы чаще видеть свою возлюбленную. Однако и после знакомства Ирина долго держала поклонника на расстоянии, пока не увидела его на сцене в роли Гамлета.
Влюбленные поженились только через 10 лет после знакомства, но их брак продлился всего два года. Причиной разрыва стало прерывание беременности, которое жена сделала без согласия Никоненко. Этот поступок стал для актера сильнейшим ударом — он не только развелся с Ириной, но и уничтожил все ее фотографии.
Второй брак с Евгенией (ныне Соловьевой) также был недолгим — пара познакомилась на съемках фильма «Я уезжаю домой» в Ялте и вскоре поженилась, но через два года Евгения влюбилась в другого мужчину. Интересно, что через полгода она осознала свою ошибку и предложила Никоненко вернуться, но получила отказ. Несмотря на развод, Евгения продолжала носить фамилию бывшего мужа еще 12 лет, пока не вышла замуж за летчика-космонавта Германа Соловьева.
Третий брак Сергея Никоненко оказался счастливым и прочным. С актрисой Екатериной Ворониной он познакомился во ВГИКе, куда вернулся учиться на режиссера. Год ухаживаний за девушкой из старообрядческой семьи увенчался свадьбой, а через три года у пары родился сын Никанор, названный в честь деда.
Семью Никоненко не обошла стороной трагедия — жена сына Никанора скончалась от онкологического заболевания, оставив четырехлетнего сына Петра. Сейчас Никанор женат во второй раз, и в этом браке родились две дочери — Екатерина и Елизавета.
От инспектора ГАИ до полковника Гордеева: роли Никоненко, покорившие зрителей
Кинематографическая карьера Сергея Никоненко началась еще во время учебы во ВГИКе — в 1961 году он дебютировал в фильме «Сердце не прощает». Уже через два года актер получил первую серьезную роль в картине «Это случилось в милиции», где сумел затмить даже исполнителя главной роли.
Для многих зрителей Никоненко навсегда останется принципиальным инспектором ГАИ Петром Зыкиным из одноименного фильма или неподкупным полковником Гордеевым из телесериала «Каменская». Однако его актерский диапазон значительно шире — от романтических героев до острохарактерных персонажей. Среди наиболее значимых работ актера — роли в фильмах «Завтра была война», «Зимний вечер в Гаграх», «Инспектор ГАИ», «Классик», «Анкор, еще анкор!» и многих других.
Особое место в творческой биографии Никоненко занимает роль Сергея Есенина в фильме «Пой песню, поэт…» (1971). Интересно, что в юности актер был внешне похож на знаменитого поэта, и его педагог Сергей Герасимов еще во время учебы предсказывал, что Никоненко суждено сыграть Есенина. Еще более удивительным совпадением стало то, что Никоненко всю жизнь прожил в доме на Сивцевом Вражке, где когда-то жила первая жена Есенина с сыном и куда сам поэт нередко приходил.
Режиссер, сценарист, хранитель наследия Есенина: многогранный талант
Творческие амбиции Сергея Никоненко не ограничились актерской карьерой. По совету Василия Шукшина, с которым у него сложились дружеские отношения, в 1971 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дипломная работа «Петрухина фамилия» получила главный приз на фестивале в Оберхаузене. Всего как режиссер Никоненко снял 17 полнометражных фильмов и телесериал «Аннушка», а также выступил автором сценариев к нескольким картинам.
С 1994 года Никоненко является директором Есенинского культурного центра в Москве. Для музея он выделил квартиру в доме на Сивцевом Вражке, где жил всю жизнь. Примечательно, что этот дом оказался знаковым местом для русской культуры — здесь в разное время останавливались Александр Пушкин, Александр Блок, Андрей Белый, Лев Толстой и Петр Чайковский.
С 2014 года Никоненко занимает пост президента Гильдии актеров кино России. Его общественная и культурная деятельность отмечена многочисленными наградами, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Александра Невского, орден Почета и многие другие.
Патриотизм без компромиссов: отношение Никоненко к СВО
В последние годы Сергей Никоненко стал известен не только благодаря своему творчеству, но и из-за резких политических высказываний. В 2014 году он подписал обращение деятелей культуры в поддержку политики президента Владимира Путина на Украине и в Крыму, а с началом специальной военной операции в 2022 году неоднократно выступал в ее поддержку.
Актер не скрывает своего членства в партии «Единая Россия» и жестко критикует артистов, покинувших Россию после начала СВО. «Те актеры, которые уехали из России, — это гнилушки. Иначе и не скажешь», — так охарактеризовал он коллег интервью газете «Аргументы и факты».
Особенно резко Никоненко высказывался в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом). «Вообще, те, кто уехал, давайте забудем их, ведь это им и нужно, чтобы про них говорили. А я считаю, что лучше забыть. Но им все по барабану — и этой Примадонне, и ее прихвостню. По мне — не вспоминать, забыть. Как говорил Василий Иванович Чапаев: „Наплевать и растереть“», — заявил актер в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Не менее категорично Никоненко отозвался и о Чулпан Хаматовой: «Россия без нее проживет, я уверен, а она без России — это еще серьезный вопрос. Кому она там нужна? Она сейчас, вот на этой модной волне побудет, а дальше ее выбросят с потрохами на помойку, и будет она побираться. Ну что можно сказать — недалекая».
«Метлу дворника ему в руки»: позиция по Ефремову и другим скандальным темам
Сергей Никоненко нередко высказывается и по другим резонансным темам, не боясь идти против общественного мнения. Так, в апреле 2024 года он жестко отозвался о возможном возвращении на сцену Михаила Ефремова после освобождения из колонии: «Для меня Миша Ефремов — убийца».
Никоненко также не стесняется критиковать современный кинематограф. По его мнению, государству следует прекратить поддержку «модных» режиссеров, поскольку их проекты «разлагают народ». Сам он предпочитает не смотреть современные фильмы, признаваясь, что засыпает во время просмотра.
Стоит отметить, что прямолинейность Никоненко и его консервативные взгляды вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Одни восхищаются его смелостью и принципиальностью, другие считают его позицию слишком категоричной и не учитывающей сложности современного мира.
От «Классика» до «Склифосовского»: почему Никоненко все еще на экранах
Несмотря на солидный возраст, Сергей Никоненко продолжает активно сниматься в кино и сериалах. В последние годы зрители могли видеть его в таких проектах, как «Годунов», «Доктор Рихтер», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и «Мятеж». В 2024 году он присоединился к актерскому составу популярного медицинского сериала «Склифосовский» на канале «Россия-1».
Одной из самых ярких поздних работ актера стала роль в фильме «Классик» (1998), где он сыграл профессионального бильярдиста. За эту работу Никоненко получил призы на кинофестивалях «Созвездие» и «Бригантина». Сам актер считает эту роль одной из лучших в своей карьере.
Для многих зрителей особенно запоминающимся стал образ балетмейстера в фильме «Зимний вечер в Гаграх» Карена Шахназарова, где партнерами Никоненко были такие звезды, как Наталья Гундарева и Александр Панкратов-Черный.
Стоит отметить и работу Никоненко в военной драме «Завтра была война», где он сыграл директора школы Николая Григорьевича Ромахина. Эта роль раскрыла драматический талант актера и его способность создавать многогранные, психологически достоверные образы.
В 2021 году на Московском международном кинофестивале Никоненко был удостоен специального приза имени Константина Станиславского «Верю». Эта награда ему досталась за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского.
Память войны и судьба поколения
Важной частью жизни и творчества Сергея Никоненко остается память о Великой Отечественной войне. Детские воспоминания о времени, проведенном с матерью в партизанском отряде, сформировали его мировоззрение и отношение к истории страны.
В 1989 году актер сыграл генерала Александра Родимцева в советско-американском фильме «Сталинград». Примечательно, что дядя Никоненко во время войны воевал под командованием этого прославленного военачальника.
Именно война и послевоенное детство во многом определили ценности поколения Никоненко — патриотизм, стойкость, верность долгу, уважение к прошлому страны. В 2010-х годах Никоненко неоднократно участвовал в съемках картин на военную тематику. В сериале «Ленинград» он сыграл роль капитана-артиллериста, а в фильме «Пушкин. Последняя дуэль» — крепостного «дядьки» великого поэта.
Фильмография Сергея Никоненко
За свою обширную кинокарьеру Сергей Никоненко создал галерею неповторимых образов, став одним из самых плодовитых и узнаваемых актеров отечественного кино. Всего за шесть десятилетий в профессии он сыграл более чем в 210 фильмах и сериалах. Вот наиболее значимые работы актера в хронологическом порядке:
- "Сердце не прощает" (1961) — дебютная роль Гриши Топилина
- "Это случилось в милиции" (1963) — роль Фёдора Петровича Кравченко
- "Звонят, откройте дверь" (1965) — образ пионервожатого Пети Крючкова
- "Журналист" (1967) — редактор газеты Александр Реутов
- "Неподсуден" (1969) — второй пилот Иннокентий
- "Красная площадь" (1970) — матрос-анархист Володя Кольцов
- "Пой песню, поэт..." (1971) — Сергей Есенин
- "Освобождение" (1972) — Александр Голубев
- "Хождение по мукам" (1977) — Семен Красильников
- "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977) — слуга Яков
- "Шестой" (1981) — начальник милиции Роман Глодов
- "Инспектор ГАИ" (1982) — инспектор Петр Зыкин
- "Если можешь, прости..." (1984) — механизатор Яков Шугаев
- "Парад планет" (1984) — депутат и водитель Василий Афонин
- "Зимний вечер в Гаграх" (1985) — балетмейстер Валентин Фоменко
- "Завтра была война" (1987) — директор школы Николай Ромахин
- "Ёлки-палки!" (1988) — телемастер Николай Князев
- "Сталинград" (1989) — генерал Александр Родимцев
- "Анкор, ещё анкор!" (1992) — капитан Иван Крюков
- "Мастер и Маргарита" (1994) — директор Варьете Степан Лиходеев
- "Классик" (1998) — бильярдист Николай Горский
- "Китайский сервиз" (1999) — агент имперского сыска Арсений Мышко
- "Каменская" (1999-2011) — полковник Гордеев
- "О чем говорят мужчины" (2010) — капитан теплохода
- "Годунов" (2018) — купец Никита Строганов
- "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018) — Дамир Надырович
- "Склифосовский" (2024) — в роли второго плана
Как режиссер Сергей Никоненко снял 17 картин. Среди них такие, как «Трын-трава» (1976), «Целуются зори» (1978), «Елки-палки!» (1988), «Не хочу жениться!» (1993) и телесериал «Аннушка» (2009).
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