В Сочи задержали гражданина Румынии, работавшего на Украину

В Сочи был задержан гражданин Румынии, подозреваемый в сборе информации о расположении объектов противовоздушной обороны по поручению украинских спецслужб. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе следствия выяснилось, что летом 2024 года обвиняемый действовал по поручению украинских спецслужб, собирал и передавал информацию о расположении объектов противовоздушной обороны, размещенных в Сочи. Взамен по просьбе мужчины ему гарантировали помощь в безопасном выезде с территории России, а также содействие при вступлении в ряды ВСУ для последующего участия в боевых действиях против Российской Федерации. Сейчас в отношении задержанного расследуется уголовное дело по статье о шпионаже.
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