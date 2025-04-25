В Сочи задержали гражданина Румынии, работавшего на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ФСБ задержали гражданина Румынии, который подозревается в шпионаже в пользу ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали гражданина Румынии, который подозревается в шпионаже в пользу ВСУ Фото:

В Сочи был задержан гражданин Румынии, подозреваемый в сборе информации о расположении объектов противовоздушной обороны по поручению украинских спецслужб. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия выяснилось, что летом 2024 года обвиняемый действовал по поручению украинских спецслужб, собирал и передавал информацию о расположении объектов противовоздушной обороны, размещенных в Сочи. Взамен по просьбе мужчины ему гарантировали помощь в безопасном выезде с территории России, а также содействие при вступлении в ряды ВСУ для последующего участия в боевых действиях против Российской Федерации. Сейчас в отношении задержанного расследуется уголовное дело по статье о шпионаже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сочи был задержан гражданин Румынии, подозреваемый в сборе информации о расположении объектов противовоздушной обороны по поручению украинских спецслужб. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины», — говорится в сообщении ведомства. В ходе следствия выяснилось, что летом 2024 года обвиняемый действовал по поручению украинских спецслужб, собирал и передавал информацию о расположении объектов противовоздушной обороны, размещенных в Сочи. Взамен по просьбе мужчины ему гарантировали помощь в безопасном выезде с территории России, а также содействие при вступлении в ряды ВСУ для последующего участия в боевых действиях против Российской Федерации. Сейчас в отношении задержанного расследуется уголовное дело по статье о шпионаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...