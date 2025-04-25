Россия нанесла один массированный и пять групповых ударов по Украине за неделю

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ВС РФ за недею шесть раз ударили по местам испытаний оперативно-тактических ракет
ВС РФ за недею шесть раз ударили по местам испытаний оперативно-тактических ракет Фото:

За последнюю неделю российские вооруженные силы осуществили один масштабный и пять групповых ударов, в ходе которых были нанесены повреждения объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Вооружeнными силами Российской Федерации нaнeсены один массированный и пять групповых удaров высокоточным оружием и удaрными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении военного ведомства. В результате нанесенных российскими военными ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами.

Кроме того, уничтожены места испытаний оперативно-тактических ракет, а также производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Под огонь попали пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников.

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За последнюю неделю российские вооруженные силы осуществили один масштабный и пять групповых ударов, в ходе которых были нанесены повреждения объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации. «Вооружeнными силами Российской Федерации нaнeсены один массированный и пять групповых удaров высокоточным оружием и удaрными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении военного ведомства. В результате нанесенных российскими военными ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами. Кроме того, уничтожены места испытаний оперативно-тактических ракет, а также производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Под огонь попали пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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