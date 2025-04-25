Россия нанесла один массированный и пять групповых ударов по Украине за неделю

За последнюю неделю российские вооруженные силы осуществили один масштабный и пять групповых ударов, в ходе которых были нанесены повреждения объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Вооружeнными силами Российской Федерации нaнeсены один массированный и пять групповых удaров высокоточным оружием и удaрными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении военного ведомства. В результате нанесенных российскими военными ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов, склады с вооружением и боеприпасами.
Кроме того, уничтожены места испытаний оперативно-тактических ракет, а также производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Под огонь попали пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников.
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