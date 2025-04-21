Челябинскому губернатору Текслеру показали мощности китайских производств. Фото

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Алексей Текслер нацелен на сотрудничество с Китаем
Алексей Текслер нацелен на сотрудничество с Китаем Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Китай, ознакомился с мощностями местных производств. По его словам, в планах наладить сотрудничество между производителями.

«Сегодня мы познакомились с опытом нескольких предприятий. Одно из них — Kede CNC — связано с машиностроением и станкостроением. В нашем регионе активно работаем над привлечением инвестиций, создаем особую экономическую зону. Рассчитываем на то, что с китайскими предприятиями, которые занимаются станкостроением, мы сможем наладить кооперационные связи и, возможно, наладить производство в нашем регионе», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.

По словам главы региона, потенциала для сотрудничества между челябинскими и китайскими предприятиями достаточно. Начата работа по изучению конкретных предложений.

Также в рамках поездки Текслер посетил металлургическое производство Dongbei Special SteelGroup. Там был изучен опыт по переносу предприятия на окраину города.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Китай, ознакомился с мощностями местных производств. По его словам, в планах наладить сотрудничество между производителями. «Сегодня мы познакомились с опытом нескольких предприятий. Одно из них — Kede CNC — связано с машиностроением и станкостроением. В нашем регионе активно работаем над привлечением инвестиций, создаем особую экономическую зону. Рассчитываем на то, что с китайскими предприятиями, которые занимаются станкостроением, мы сможем наладить кооперационные связи и, возможно, наладить производство в нашем регионе», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона. По словам главы региона, потенциала для сотрудничества между челябинскими и китайскими предприятиями достаточно. Начата работа по изучению конкретных предложений. Также в рамках поездки Текслер посетил металлургическое производство Dongbei Special SteelGroup. Там был изучен опыт по переносу предприятия на окраину города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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