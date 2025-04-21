Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Китай, ознакомился с мощностями местных производств. По его словам, в планах наладить сотрудничество между производителями.
«Сегодня мы познакомились с опытом нескольких предприятий. Одно из них — Kede CNC — связано с машиностроением и станкостроением. В нашем регионе активно работаем над привлечением инвестиций, создаем особую экономическую зону. Рассчитываем на то, что с китайскими предприятиями, которые занимаются станкостроением, мы сможем наладить кооперационные связи и, возможно, наладить производство в нашем регионе», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.
По словам главы региона, потенциала для сотрудничества между челябинскими и китайскими предприятиями достаточно. Начата работа по изучению конкретных предложений.
Также в рамках поездки Текслер посетил металлургическое производство Dongbei Special SteelGroup. Там был изучен опыт по переносу предприятия на окраину города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!