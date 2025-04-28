ВКонтакте упростил процесс получения синей галочки

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Для получения синей галочки достаточно иметь 5000 подписчиков
Для получения синей галочки достаточно иметь 5000 подписчиков Фото:

Социальная сеть ВКонтакте представила новые критерии получения синей галочки для профилей и сообществ. Теперь для подтверждения статуса достаточно 5 000 подписчиков и хотя бы одной публикации за последние 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

«Для получения галочки достаточно 5 000 подписчиков и как минимум одной опубликованной единицы контента за последние 30 дней — статьи, видео, клипа, поста или истории», — рассказала пресс-служба. Там уточнили, что подать заявку на верификацию могут владельцы сообществ или их официальные представители через настройки профиля или страницы.

Директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев завил, что обновленная процедура подтверждения аккаунта в первую очередь призвана поддержать авторов, инвестирующих усилия в разработку оригинального и высококачественного контента. Синий значок теперь выполняет не только функцию статуса, но и служит показателем того, что пользователь создает востребованный и вызывающий доверие контент с высоким уровнем вовлеченности аудитории.

Подтвержденные аккаунты получают приоритет в поиске, повышенную вовлеченность аудитории и доверие подписчиков. Кроме того, верификация влияет на алгоритмы рекомендаций, а в будущем откроет доступ к новым функциям платформы.

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Социальная сеть ВКонтакте представила новые критерии получения синей галочки для профилей и сообществ. Теперь для подтверждения статуса достаточно 5 000 подписчиков и хотя бы одной публикации за последние 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба соцсети. «Для получения галочки достаточно 5 000 подписчиков и как минимум одной опубликованной единицы контента за последние 30 дней — статьи, видео, клипа, поста или истории», — рассказала пресс-служба. Там уточнили, что подать заявку на верификацию могут владельцы сообществ или их официальные представители через настройки профиля или страницы. Директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев завил, что обновленная процедура подтверждения аккаунта в первую очередь призвана поддержать авторов, инвестирующих усилия в разработку оригинального и высококачественного контента. Синий значок теперь выполняет не только функцию статуса, но и служит показателем того, что пользователь создает востребованный и вызывающий доверие контент с высоким уровнем вовлеченности аудитории. Подтвержденные аккаунты получают приоритет в поиске, повышенную вовлеченность аудитории и доверие подписчиков. Кроме того, верификация влияет на алгоритмы рекомендаций, а в будущем откроет доступ к новым функциям платформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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