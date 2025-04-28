ВКонтакте упростил процесс получения синей галочки

Социальная сеть ВКонтакте представила новые критерии получения синей галочки для профилей и сообществ. Теперь для подтверждения статуса достаточно 5 000 подписчиков и хотя бы одной публикации за последние 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.
«Для получения галочки достаточно 5 000 подписчиков и как минимум одной опубликованной единицы контента за последние 30 дней — статьи, видео, клипа, поста или истории», — рассказала пресс-служба. Там уточнили, что подать заявку на верификацию могут владельцы сообществ или их официальные представители через настройки профиля или страницы.
Директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев завил, что обновленная процедура подтверждения аккаунта в первую очередь призвана поддержать авторов, инвестирующих усилия в разработку оригинального и высококачественного контента. Синий значок теперь выполняет не только функцию статуса, но и служит показателем того, что пользователь создает востребованный и вызывающий доверие контент с высоким уровнем вовлеченности аудитории.
Подтвержденные аккаунты получают приоритет в поиске, повышенную вовлеченность аудитории и доверие подписчиков. Кроме того, верификация влияет на алгоритмы рекомендаций, а в будущем откроет доступ к новым функциям платформы.
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