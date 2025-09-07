После возвращения из КНР Владимир Путин столкнется с новыми вызовами во внешней политике. Главное давление исходит от так называемой «коалиции желающих», обсуждающей возможность размещения сил НАТО на территории Украины после заключения мирного соглашения. Такого мнения придерживаются авторы китайского портала NetEase.
Авторы пишут, что Россия категорически против подобных планов. Европейские лидеры подают их как шаг по обеспечению безопасности, но Москва считает такой вариант неприемлемым. Дополнительным фактором давления выступает Дональд Трамп, который требует от стран Европы усилить санкционное давление и полностью отказаться от российского газа к 2027 году. В ответ Путин делает акцент на энергетических инициативах, включая строительство газопровода «Сила Сибири-2», запуск которого намечен на 2030 год. «Сила Сибири 2», пишут китайские журналисты, должна компенсировать возможное падение экспорта топлива.
Ранее переговорный процесс между Россией и Украиной неоднократно осложнялся из-за разногласий по ключевым вопросам, в том числе по статусу русского языка и гарантиям безопасности, предлагаемым Западом. Дональд Трамп и европейские лидеры продолжают оказывать давление на Москву, используя угрозу новых санкций и обсуждая возможное размещение сил НАТО на Украине, что Россия считает неприемлемым. Эти факторы уже приводили к срыву встреч и усиливают напряженность вокруг будущих переговоров.
