Пользователи VK смогут оставлять отзывы о покупках

Социальная сеть «ВКонтакте» внедрила новую функцию, позволяющую пользователям оставлять отзывы на товары, представленные в бизнес-сообществах. Теперь каждый пользователь может оценить качество приобретенного продукта, поделиться фотографиями и прочитать отзывы других покупателей перед совершением покупки.
Для того чтобы оставить отзыв, достаточно нажать на кнопку «Оставить отзыв» на карточке товара, где можно будет написать текст, оценить товар по пятибалльной шкале и при необходимости загрузить до пяти фотографий. Отзыв можно будет отредактировать или удалить в любой момент.
Кроме возможности выразить свое мнение, нововведение позволяет пользователям участвовать в обсуждениях и сортировать отзывы по свежести или рейтингу. Все отзывы проходят автоматическую модерацию, а статус опубликованного или отклоненного отклика всегда доступен для просмотра.
Бизнес-сообщества тоже выигрывают от этой функции, получая возможность напрямую взаимодействовать с клиентами. Например, благодарить за отзывы или предоставлять разъяснения по возникшим вопросам, причем делать это можно как от лица сообщества, так и с личной страницы продавца.
«Мы расширяем инструментарий соцсети, делая взаимодействие бизнеса и пользователей еще удобнее. Отзывы на конкретный товар дают потенциальному клиенту более полную информацию о продукте и помогают принять решение о покупке, а бизнес с помощью этого инструмента может получать обратную связь и работать с ней в удобном формате» — сказала URA.RU директор по продукту Диана Фомина.
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