Появились кадры с разговорниками на корейском языке для бойцов ВС РФ под Курском

Бойцы ВС РФ коммуницировали со своими соратниками из КНДР на фронте в Курской области с помощью разговорников с командами на корейском языке. Об этом стало известно из репортажа журналистов о военных и командирах из КНДР.
«Для наших инструкторов сделали специальный небольшой разговорник», — рассказала в эфире телеканала «Соловьев LIVE» журналистка и депутат Госдумы Марина Ким, подготовившая репортаж. По ее словам, бойцы РФ использовали эти листки для координации действий на поле боя в Курской области.
Ранее появилось фото бойцов КНДР, воевавших за освобождение российского региона, атакованного ВСУ. Позднее в сети также распространились видео, на котором показана боевая подготовка военных северной Кореи в России.
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