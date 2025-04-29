Появились кадры с разговорниками на корейском языке для бойцов ВС РФ под Курском

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Кадрами с корейскими разговорниками поделилась журналистка Марина Ким
Кадрами с корейскими разговорниками поделилась журналистка Марина Ким Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Бойцы ВС РФ коммуницировали со своими соратниками из КНДР на фронте в Курской области с помощью разговорников с командами на корейском языке. Об этом стало известно из репортажа журналистов о военных и командирах из КНДР.

«Для наших инструкторов сделали специальный небольшой разговорник», — рассказала в эфире телеканала «Соловьев LIVE» журналистка и депутат Госдумы Марина Ким, подготовившая репортаж. По ее словам, бойцы РФ использовали эти листки для координации действий на поле боя в Курской области.

Ранее появилось фото бойцов КНДР, воевавших за освобождение российского региона, атакованного ВСУ. Позднее в сети также распространились видео, на котором показана боевая подготовка военных северной Кореи в России.

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Бойцы ВС РФ коммуницировали со своими соратниками из КНДР на фронте в Курской области с помощью разговорников с командами на корейском языке. Об этом стало известно из репортажа журналистов о военных и командирах из КНДР. «Для наших инструкторов сделали специальный небольшой разговорник», — рассказала в эфире телеканала «Соловьев LIVE» журналистка и депутат Госдумы Марина Ким, подготовившая репортаж. По ее словам, бойцы РФ использовали эти листки для координации действий на поле боя в Курской области. Ранее появилось фото бойцов КНДР, воевавших за освобождение российского региона, атакованного ВСУ. Позднее в сети также распространились видео, на котором показана боевая подготовка военных северной Кореи в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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