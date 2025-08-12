В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности

Около 17:00 12 августа в Пермском крае был снят режим беспилотной опасности. Об этом официально проинформировало Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале.
«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Пермского края 12 августа в 15:00 (мск). Будьте внимательны и осторожны», — сказано в сообщениях от РСЧС которые начали получать пермяки.
В районе 14:00 12 августа в регионе ввели режим беспилотной опасности на фоне угроз атаки БПЛА в соседних регионах. Пермяки также получали сообщения об угрозе атаки беспилотников. Их просили найти укрытие в ближайшем безопасном месте. У большинства пользователей наблюдались сбои в работе мобильного интернета.
