В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности

Минтербез: в Пермском крае снят режим беспилотной опасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее у жителей региона наблюдались проблемы с интернетом из-за введенного режима
Ранее у жителей региона наблюдались проблемы с интернетом из-за введенного режима Фото:

Около 17:00 12 августа в Пермском крае был снят режим беспилотной опасности. Об этом официально проинформировало Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале. 

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Пермского края 12 августа в 15:00 (мск). Будьте внимательны и осторожны», — сказано в сообщениях от РСЧС которые начали получать пермяки. 

В районе 14:00 12 августа в регионе ввели режим беспилотной опасности на фоне угроз атаки БПЛА в соседних регионах. Пермяки также получали сообщения об угрозе атаки беспилотников. Их просили найти укрытие в ближайшем безопасном месте. У большинства пользователей наблюдались сбои в работе мобильного интернета. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 17:00 12 августа в Пермском крае был снят режим беспилотной опасности. Об этом официально проинформировало Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале.  «Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Пермского края 12 августа в 15:00 (мск). Будьте внимательны и осторожны», — сказано в сообщениях от РСЧС которые начали получать пермяки.  В районе 14:00 12 августа в регионе ввели режим беспилотной опасности на фоне угроз атаки БПЛА в соседних регионах. Пермяки также получали сообщения об угрозе атаки беспилотников. Их просили найти укрытие в ближайшем безопасном месте. У большинства пользователей наблюдались сбои в работе мобильного интернета. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...