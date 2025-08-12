Пермских кадетов перед новым учебным сбором отправят на полевые сборы

Учащихся Пермского президентского кадетского училища имени героя России Кузьмина отправят на полевые сборы. Они пройдут в августе перед началом учебного года, сообщается на станице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Подготовка к традиционным августовским полевым сборам идет полным ходом. Мы вкладываем душу в каждую деталь, чтобы сборы стали не просто проверкой навыков, а настоящим праздником единства и дружбы, временем, когда крепнет боевой дух, рождается настоящая кадетская семья», — анонсирует училище предстоящее мероприятие.
Также в Перми для школьников проводится летний военно-полевой лагерь, в котором ребята могут попробовать себя в качестве оператора БПЛА, медика или штурмовика. Занятия проводят опытные инструкторы центра военно-спортивной подготовки «Стрелец».
