Пермских кадетов перед новым учебным сбором отправят на полевые сборы

Учащихся Пермского президентского кадетского училища отправят на полевые сборы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учащиеся кадетского училища отправятся на полевые сборы
Учащиеся кадетского училища отправятся на полевые сборы Фото:

Учащихся Пермского президентского кадетского училища имени героя России Кузьмина отправят на полевые сборы. Они пройдут в августе перед началом учебного года, сообщается на станице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовка к традиционным августовским полевым сборам идет полным ходом. Мы вкладываем душу в каждую деталь, чтобы сборы стали не просто проверкой навыков, а настоящим праздником единства и дружбы, временем, когда крепнет боевой дух, рождается настоящая кадетская семья», — анонсирует училище предстоящее мероприятие.

Также в Перми для школьников проводится летний военно-полевой лагерь, в котором ребята могут попробовать себя в качестве оператора БПЛА, медика или штурмовика. Занятия проводят опытные инструкторы центра военно-спортивной подготовки «Стрелец».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учащихся Пермского президентского кадетского училища имени героя России Кузьмина отправят на полевые сборы. Они пройдут в августе перед началом учебного года, сообщается на станице учреждения в соцсети «ВКонтакте». «Подготовка к традиционным августовским полевым сборам идет полным ходом. Мы вкладываем душу в каждую деталь, чтобы сборы стали не просто проверкой навыков, а настоящим праздником единства и дружбы, временем, когда крепнет боевой дух, рождается настоящая кадетская семья», — анонсирует училище предстоящее мероприятие. Также в Перми для школьников проводится летний военно-полевой лагерь, в котором ребята могут попробовать себя в качестве оператора БПЛА, медика или штурмовика. Занятия проводят опытные инструкторы центра военно-спортивной подготовки «Стрелец».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...