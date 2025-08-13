Пермский маньяк Белорусцев плохо себя чувствует

Осужденный находится в больнице при колонии
Осужденный находится в больнице при колонии

Серийный убийца из Краснокамска Пермского края Станислав Белорусцев, отбывающий пожизненное наказание, находится в медицинском учреждении. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорном ведомстве.

«Он лежит в больнице при колонии. Чувствует себя плохо. У него давнее и серьезное заболевание», — отметил собеседник агентства. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУФСИН по Оренбургской области, именно там Белорусцев отбывает пожизненное наказание.

Станислав Блорусцев осужден за многочисленные убийства. Он совершал их с 1999 по 2009 годы. Уже находясь в колонии, он продолжает давать показания по убийствам, которые долгое время были нераскрыты.

