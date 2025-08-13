Врач-хирург больницы в Пермском крае получил травму головы из-за офисного кресла

В больнице имени В.Г. Любимова в городе Чусовой Пермского края произошел несчастный случай с врачом-хирургом. Медик получил черепно-мозговую травму из-за неисправного офисного кресла. Как сообщили URA.RU в пермском профсоюзе работников здравоохранения, общественное объединение провело собственное расследование в связи с произошедшим.
«Проведено расследование несчастного случая, произошедшего с врачом-хирургом Чусовской больницы имени В.Г. Любимова. Причиной несчастного случая и, как следствие, получение работником черепно-мозговой травмы, явилось неисправность офисного кресла», — прояснили агентству в профсоюзе.
С медработниками учреждения представителями профсоюза проведена встреча, на которой были затронуты вопросы охраны труда. Руководству больницы рекомендовано устранить нарушения для недопущения в дальнейшем несчастных случаев с медиками.
