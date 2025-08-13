На Пермь надвигается мощная гроза

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 августа в отдельных районах Пермского края ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ночью возможен туман, а в дневное время прогнозируются грозы. Уже сегодня, 13 августа, в соцсетях жители Куеды (Пермский край) сообщают о граде, а жители Закамска о сильном ливне.
«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий существует вероятность обрывов линий электропередач, возникновения аварий в системах жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, возможны пробки на дорогах и увеличение числа ДТП», — предупреждает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Жителям рекомендуют не находиться вблизи линий электропередач, обесточить все электроприборы и соблюдать меры пожарной безопасности. Водителям соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
