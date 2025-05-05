В Кремле объяснили, почему крайне правый Симион победил на выборах в Румынии

В Румынии на президентских выборах в первом туре победил крайне правый кандидат, глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, из-за того, что избиратели были лишены права отдать свой голос за того, за кого хотели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Можно сказать, что один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски, собственно, выброшен из гонки предвыборной. Поэтому в любом случае избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят, вот это можно констатировать однозначно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков также подчеркнул, что оценивать усталость европейского общества от действующих политических элит или появление новых тенденций должны сами граждане этих стран. «Это нужно считать не нам, а румынам", — отметил представитель Кремля.
Ранее прошел первый тур повторных президентских выборов в Румынии. Вышли во второй тур два кандидата: глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан. Как прошло голосование в Румынии и почему они их итоги, в том числе, могут отразиться и на России — в материале URA.RU.
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