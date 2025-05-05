Челябинским подросткам предложили раздавать листовки и продавать сладкую вату

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Подросткам предложили варианты летней подработки
Подросткам предложили варианты летней подработки Фото:

Подросткам Челябинской области предложили варианты подработки на лето. Заработать можно как за один выход на раздачу листовок, так и за месяц ударного труда оператором колл-центра.

"Подборка вакансий с возможностью трудоустройства с 14 лет. Ловите и кидайте друзьям", — пишет telegram-канал "Челябинск, который смог"

Согласно подборке вакансий, подростку за копирайт будут платить от 50 до 100 рублей за один текст, а работнику торгового зала —  от 1700 рублей за смену. Промоутер заработает до трех тысяч рублей, почтальон до двух тысяч, а разносчик листовок 1-3 тысячи рублей за рабочий день. Больше всего обещают продавку сахарной ваты — до 25 тысяч рублей в день.

В месяц оператор контакт-центра сможет получать 43-89 тысяч рублей, а стажер в Я.Еда/Лавка 72-114 тысяч рублей. Работа расклейщиком принесет сотруднику от семи тысяч рублей в неделю.

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Подросткам Челябинской области предложили варианты подработки на лето. Заработать можно как за один выход на раздачу листовок, так и за месяц ударного труда оператором колл-центра. "Подборка вакансий с возможностью трудоустройства с 14 лет. Ловите и кидайте друзьям", — пишет telegram-канал "Челябинск, который смог" Согласно подборке вакансий, подростку за копирайт будут платить от 50 до 100 рублей за один текст, а работнику торгового зала —  от 1700 рублей за смену. Промоутер заработает до трех тысяч рублей, почтальон до двух тысяч, а разносчик листовок 1-3 тысячи рублей за рабочий день. Больше всего обещают продавку сахарной ваты — до 25 тысяч рублей в день. В месяц оператор контакт-центра сможет получать 43-89 тысяч рублей, а стажер в Я.Еда/Лавка 72-114 тысяч рублей. Работа расклейщиком принесет сотруднику от семи тысяч рублей в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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