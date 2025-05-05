Челябинским подросткам предложили раздавать листовки и продавать сладкую вату

Подросткам Челябинской области предложили варианты подработки на лето. Заработать можно как за один выход на раздачу листовок, так и за месяц ударного труда оператором колл-центра.
"Подборка вакансий с возможностью трудоустройства с 14 лет. Ловите и кидайте друзьям", — пишет telegram-канал "Челябинск, который смог"
Согласно подборке вакансий, подростку за копирайт будут платить от 50 до 100 рублей за один текст, а работнику торгового зала — от 1700 рублей за смену. Промоутер заработает до трех тысяч рублей, почтальон до двух тысяч, а разносчик листовок 1-3 тысячи рублей за рабочий день. Больше всего обещают продавку сахарной ваты — до 25 тысяч рублей в день.
В месяц оператор контакт-центра сможет получать 43-89 тысяч рублей, а стажер в Я.Еда/Лавка 72-114 тысяч рублей. Работа расклейщиком принесет сотруднику от семи тысяч рублей в неделю.
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