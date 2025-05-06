Свердловчанам запретили рыбалку, но не платную: сколько стоит поймать стерлядь или форель

В Свердловской области ввели ограничения на рыбалку в связи с началом нерестового периода. Однако в некоторых хозяйствах увлеченные рыболовы могут за отдельную плату выловить осетра, стерлядь, карпа, форель и другие виды рыб. Корреспондент URA.RU собрал расценки в одном материале.
Форель
Стоимость вылова варьируется от 1000 рублей за килограмм. На территории Шабровского пруда ловить форель можно до 15 мая, зарыбление происходит до 14 раз в неделю. В фиш-парке «Шайтанка» килограмм форели с икрой обойдется в такую же сумму. В клубе рыбалки «Клевые озерки» (Белоярский городской округ) вылов форели из садка стоит 1100 рублей.
Стерлядь и осетр
Что касается стерляди, зарыбляют ею далеко не везде, в «Клевых озерках» попробовать поймать ее стоит 1700 рублей. Осетр там обойдется в эту же сумму. Рыболовный комплекс «Азарт» в Сухом Логу предлагает вылавливать осетра по цене от 1200 рублей за килограмм.
Карп
В «Азарте» карп рыбакам обойдется в 350 рублей за килограмм. На Шабровском пруду зарыбление происходит раз в неделю на основном водоеме и дважды в неделю в VIP-секторе. Старт вылова — 15 мая, а стоимость особи — 500 рублей за килограмм.
Во всех рыболовных хозяйствах есть возможность арендовать дополнительное оборудование и прикормку. На территории некоторых фиш-парков также расположены базы отдыха и бани, которые также можно забронировать за отдельную плату.
Ранее URA.RU рассказывало, на каких водоемах Свердловской области запретили рыбалку. Первая волна запретов стартовала с 25 апреля и продлится до 15 июня.
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