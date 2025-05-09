Ссориться, петь, сеять: суеверия и запреты в Семенов день 10 мая 2025

Православные вспоминают Семена Ранопашца 10 мая 2025
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На 10 мая приходится немало важных дат
На 10 мая приходится немало важных дат Фото:

На 10 мая приходится сразу несколько памятных дат — как в России, так и за ее пределами. В мире в эту дату отмечают день мигрирующих птиц, справедливой торговли и танца живота, в России — праздник авиации МЧС, а православные чтят святого Симеона Иерусалимского, прожившего 120 лет. Подробнее о праздниках, приметах, традициях и запретах 10 мая 2025 — в материале URA.RU.

Международные праздники

  • Всемирный день справедливой торговли. Отмечают во вторую субботу мая. Призывает к честным отношениям между производителями и покупателями, особенно в странах с развивающейся экономикой. Учрежден Всемирной организацией справедливой торговли (WFTO).
  • Всемирный день мигрирующих птиц. Отмечают дважды в год (в мае и октябре) по инициативе ООН. Напоминает о важности охраны птиц, которые совершают длительные перелеты и сталкиваются с угрозами в пути.
  • Всемирный день танца живота. Неофициальный праздник восточной культуры и женственности. Танец живота ценится за мягкость, пластичность и пользу для здоровья.
  • День чистой комнаты. Праздник-шутка, приуроченный ко второй субботе мая. Повод навести порядок в доме и голове. Часто используется как тема для флешмобов.
  • Всемирный день движения для здоровья. Провозглашен ВОЗ. Напоминает, что даже легкая физическая активность снижает риски хронических заболеваний и улучшает общее самочувствие.

Праздники в России

День авиации МЧС России. Профессиональный праздник авиационных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Отмечают ежегодно 10 мая, в честь образования авиации МЧС в 1995 году. Эти воздушные силы выполняют поисково-спасательные, противопожарные, гуманитарные и медицинские миссии по всей стране.

День семейных трусов. Юмористический интернет-праздник. Символизирует домашний уют, доверие и близкие отношения в семье. Чаще всего отмечают в соцсетях — с мемами и шутками.

Церковные праздники 10 мая 2025 года

10 мая в православном календаре — день памяти святого апостола Симеона Иерусалимского, одного из 70 учеников Иисуса Христа и епископа древней Иерусалимской церкви. По церковному преданию, Симеон был сыном Клеопы — младшего брата святого Иосифа Обручника, а значит, приходился Иисусу Христу родственником по земной линии. Он уверовал в Спасителя и стал активно проповедовать христианство, обличая язычество и укрепляя общины верующих.

После мученической смерти апостола Иакова — первого епископа Иерусалима — именно Симеона выбрали его преемником. В течение 40 лет он вел паству, несмотря на гонения. При императоре Траяне его арестовали, долго пытали и казнили — распяли, как и Христа. По легенде, ему было около 120 лет.

С днем Семена Ранопашца связано немало пословиц:

  • «Рано паши — урожаи хороши»
  • «Святой Боже пахать не поможет, если сам не выйдешь»
  • «С пашней управимся — и жить веселей»

Этот день был не только практичным, но и духовным: перед первым выходом в поле крестьяне молились у икон, просили о добром урожае, а младшие члены семьи кланялись родителям — за благословением.

Приметы на 10 мая

Наши предки внимательно наблюдали за природой, чтобы понять, каким будет лето и чего ждать от ближайших дней. Вот несколько народных примет, дошедших до наших времен:

  • Ясный восход солнца — к ветреному лету.
  • Быстро плывущие облака — к затяжному ненастью.
  • Уханье совы — к похолоданию.
  • Высокая радуга в полдень — дождя не будет, а вот низкая — к ливню.
  • Сухая трава утром — к ночному дождю.
  • Туман стелется по земле вечером — значит, плохая погода скоро закончится.

Такие наблюдения помогали людям без календарей и метеосводок строить планы и подготавливаться к переменам погоды.

Что можно делать 10 мая

Хотя название дня связано с пашней, пахотные работы в этот день начинались не всегда — главное было прислушиваться к природе. Если лес покрывался зеленью, а у прудов начинали квакать лягушки, значит, земля прогрелась и пора выходить в поле.

Вот что считалось полезным делать 10 мая:

  • Просить благословения у родителей перед началом важных дел. Это было знаком уважения и поддержки.
  • Молиться о благополучии семьи и хорошем урожае. Обычно вся семья собиралась у икон перед началом работы.
  • Погреться на солнце. Людям со слабым здоровьем советовали провести немного времени на улице — для укрепления сил.
  • Делать добрые дела. В этот день старались отдавать ненужные вещи и помогать тем, кто нуждается — чтобы год был щедрым и добрым в ответ.

Что нельзя делать 10 мая

Как и у любого народного праздника, у Семена Ранопашца были свои запреты. Вот чего избегали в этот день:

  • Не пользоваться острыми предметами. Ножи, иглы и другие острые инструменты могли «принести ссоры» или мелкие неприятности.
  • Не выяснять отношения. Конфликты в этот день считались особенно разрушительными — восстановить мир будет сложно.
  • Не начинать посев. Несмотря на название, в этот день лучше не сеять: урожай будет слабым.
  • Не считать деньги. Поверье гласит: кто считает деньги 10 мая — рискует в будущем остаться без них.
  • Не покупать обувь. Якобы такая обувь быстро порвется.
  • Не петь. Считалось, что человек, который поет в этот день, потом будет «веселить других» не от радости, а из нужды.

Кто родился 10 мая

  • Линда Евангелиста (1965) — канадская супермодель, икона подиума 1990-х.
  • Боно (1960) — солист группы U2, музыкант и общественный деятель.
  • Александр Друзь (1955) — телевикторинист, магистр игры «Что? Где? Когда?».
  • Наталья Бондарчук (1950) — актриса, сыграла в «Солярисе» Тарковского.
  • Марина Влади (1938) — актриса и писательница, родилась в семье русских эмигрантов.
  • Оксана Пушкина (1963) — журналистка, правозащитница, бывший депутат Госдумы.

Именины 10 мая

Женщины:

  • Анастасия (воскресение, обновление)
  • Мария (горькая, желанная, материнская любовь)

Мужчины:

  • Георгий (земледелец, трудолюбие)
  • Иван (Божья милость)
  • Иларион (веселый, радостный)
  • Николай (победитель народа)
  • Павел (смиренный, маленький)
  • Петр (камень, стойкость)
  • Семен (услышанный Богом)
  • Сергей (благородный, серьёзный)
  • Степан (венок, слава)

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На 10 мая приходится сразу несколько памятных дат — как в России, так и за ее пределами. В мире в эту дату отмечают день мигрирующих птиц, справедливой торговли и танца живота, в России — праздник авиации МЧС, а православные чтят святого Симеона Иерусалимского, прожившего 120 лет. Подробнее о праздниках, приметах, традициях и запретах 10 мая 2025 — в материале URA.RU. Международные праздники Праздники в России День авиации МЧС России. Профессиональный праздник авиационных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Отмечают ежегодно 10 мая, в честь образования авиации МЧС в 1995 году. Эти воздушные силы выполняют поисково-спасательные, противопожарные, гуманитарные и медицинские миссии по всей стране. День семейных трусов. Юмористический интернет-праздник. Символизирует домашний уют, доверие и близкие отношения в семье. Чаще всего отмечают в соцсетях — с мемами и шутками. Церковные праздники 10 мая 2025 года 10 мая в православном календаре — день памяти святого апостола Симеона Иерусалимского, одного из 70 учеников Иисуса Христа и епископа древней Иерусалимской церкви. По церковному преданию, Симеон был сыном Клеопы — младшего брата святого Иосифа Обручника, а значит, приходился Иисусу Христу родственником по земной линии. Он уверовал в Спасителя и стал активно проповедовать христианство, обличая язычество и укрепляя общины верующих. После мученической смерти апостола Иакова — первого епископа Иерусалима — именно Симеона выбрали его преемником. В течение 40 лет он вел паству, несмотря на гонения. При императоре Траяне его арестовали, долго пытали и казнили — распяли, как и Христа. По легенде, ему было около 120 лет. С днем Семена Ранопашца связано немало пословиц: Этот день был не только практичным, но и духовным: перед первым выходом в поле крестьяне молились у икон, просили о добром урожае, а младшие члены семьи кланялись родителям — за благословением. Приметы на 10 мая Наши предки внимательно наблюдали за природой, чтобы понять, каким будет лето и чего ждать от ближайших дней. Вот несколько народных примет, дошедших до наших времен: Такие наблюдения помогали людям без календарей и метеосводок строить планы и подготавливаться к переменам погоды. Что можно делать 10 мая Хотя название дня связано с пашней, пахотные работы в этот день начинались не всегда — главное было прислушиваться к природе. Если лес покрывался зеленью, а у прудов начинали квакать лягушки, значит, земля прогрелась и пора выходить в поле. Вот что считалось полезным делать 10 мая: Что нельзя делать 10 мая Как и у любого народного праздника, у Семена Ранопашца были свои запреты. Вот чего избегали в этот день: Кто родился 10 мая Именины 10 мая Женщины: Мужчины:
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