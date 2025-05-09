Ссориться, петь, сеять: суеверия и запреты в Семенов день 10 мая 2025

На 10 мая приходится сразу несколько памятных дат — как в России, так и за ее пределами. В мире в эту дату отмечают день мигрирующих птиц, справедливой торговли и танца живота, в России — праздник авиации МЧС, а православные чтят святого Симеона Иерусалимского, прожившего 120 лет. Подробнее о праздниках, приметах, традициях и запретах 10 мая 2025 — в материале URA.RU.
Международные праздники
- Всемирный день справедливой торговли. Отмечают во вторую субботу мая. Призывает к честным отношениям между производителями и покупателями, особенно в странах с развивающейся экономикой. Учрежден Всемирной организацией справедливой торговли (WFTO).
- Всемирный день мигрирующих птиц. Отмечают дважды в год (в мае и октябре) по инициативе ООН. Напоминает о важности охраны птиц, которые совершают длительные перелеты и сталкиваются с угрозами в пути.
- Всемирный день танца живота. Неофициальный праздник восточной культуры и женственности. Танец живота ценится за мягкость, пластичность и пользу для здоровья.
- День чистой комнаты. Праздник-шутка, приуроченный ко второй субботе мая. Повод навести порядок в доме и голове. Часто используется как тема для флешмобов.
- Всемирный день движения для здоровья. Провозглашен ВОЗ. Напоминает, что даже легкая физическая активность снижает риски хронических заболеваний и улучшает общее самочувствие.
Праздники в России
День авиации МЧС России. Профессиональный праздник авиационных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Отмечают ежегодно 10 мая, в честь образования авиации МЧС в 1995 году. Эти воздушные силы выполняют поисково-спасательные, противопожарные, гуманитарные и медицинские миссии по всей стране.
День семейных трусов. Юмористический интернет-праздник. Символизирует домашний уют, доверие и близкие отношения в семье. Чаще всего отмечают в соцсетях — с мемами и шутками.
Церковные праздники 10 мая 2025 года
10 мая в православном календаре — день памяти святого апостола Симеона Иерусалимского, одного из 70 учеников Иисуса Христа и епископа древней Иерусалимской церкви. По церковному преданию, Симеон был сыном Клеопы — младшего брата святого Иосифа Обручника, а значит, приходился Иисусу Христу родственником по земной линии. Он уверовал в Спасителя и стал активно проповедовать христианство, обличая язычество и укрепляя общины верующих.
После мученической смерти апостола Иакова — первого епископа Иерусалима — именно Симеона выбрали его преемником. В течение 40 лет он вел паству, несмотря на гонения. При императоре Траяне его арестовали, долго пытали и казнили — распяли, как и Христа. По легенде, ему было около 120 лет.
С днем Семена Ранопашца связано немало пословиц:
- «Рано паши — урожаи хороши»
- «Святой Боже пахать не поможет, если сам не выйдешь»
- «С пашней управимся — и жить веселей»
Этот день был не только практичным, но и духовным: перед первым выходом в поле крестьяне молились у икон, просили о добром урожае, а младшие члены семьи кланялись родителям — за благословением.
Приметы на 10 мая
Наши предки внимательно наблюдали за природой, чтобы понять, каким будет лето и чего ждать от ближайших дней. Вот несколько народных примет, дошедших до наших времен:
- Ясный восход солнца — к ветреному лету.
- Быстро плывущие облака — к затяжному ненастью.
- Уханье совы — к похолоданию.
- Высокая радуга в полдень — дождя не будет, а вот низкая — к ливню.
- Сухая трава утром — к ночному дождю.
- Туман стелется по земле вечером — значит, плохая погода скоро закончится.
Такие наблюдения помогали людям без календарей и метеосводок строить планы и подготавливаться к переменам погоды.
Что можно делать 10 мая
Хотя название дня связано с пашней, пахотные работы в этот день начинались не всегда — главное было прислушиваться к природе. Если лес покрывался зеленью, а у прудов начинали квакать лягушки, значит, земля прогрелась и пора выходить в поле.
Вот что считалось полезным делать 10 мая:
- Просить благословения у родителей перед началом важных дел. Это было знаком уважения и поддержки.
- Молиться о благополучии семьи и хорошем урожае. Обычно вся семья собиралась у икон перед началом работы.
- Погреться на солнце. Людям со слабым здоровьем советовали провести немного времени на улице — для укрепления сил.
- Делать добрые дела. В этот день старались отдавать ненужные вещи и помогать тем, кто нуждается — чтобы год был щедрым и добрым в ответ.
Что нельзя делать 10 мая
Как и у любого народного праздника, у Семена Ранопашца были свои запреты. Вот чего избегали в этот день:
- Не пользоваться острыми предметами. Ножи, иглы и другие острые инструменты могли «принести ссоры» или мелкие неприятности.
- Не выяснять отношения. Конфликты в этот день считались особенно разрушительными — восстановить мир будет сложно.
- Не начинать посев. Несмотря на название, в этот день лучше не сеять: урожай будет слабым.
- Не считать деньги. Поверье гласит: кто считает деньги 10 мая — рискует в будущем остаться без них.
- Не покупать обувь. Якобы такая обувь быстро порвется.
- Не петь. Считалось, что человек, который поет в этот день, потом будет «веселить других» не от радости, а из нужды.
Кто родился 10 мая
- Линда Евангелиста (1965) — канадская супермодель, икона подиума 1990-х.
- Боно (1960) — солист группы U2, музыкант и общественный деятель.
- Александр Друзь (1955) — телевикторинист, магистр игры «Что? Где? Когда?».
- Наталья Бондарчук (1950) — актриса, сыграла в «Солярисе» Тарковского.
- Марина Влади (1938) — актриса и писательница, родилась в семье русских эмигрантов.
- Оксана Пушкина (1963) — журналистка, правозащитница, бывший депутат Госдумы.
Именины 10 мая
Женщины:
- Анастасия (воскресение, обновление)
- Мария (горькая, желанная, материнская любовь)
Мужчины:
- Георгий (земледелец, трудолюбие)
- Иван (Божья милость)
- Иларион (веселый, радостный)
- Николай (победитель народа)
- Павел (смиренный, маленький)
- Петр (камень, стойкость)
- Семен (услышанный Богом)
- Сергей (благородный, серьёзный)
- Степан (венок, слава)
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