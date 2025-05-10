Миллионы россиян воспользовались новой услугой, позволяющей защититься от мошенников

Более 10 миллионов россиян оформили самозапрет на получение кредитов за первые два месяца работы этой услуги. Такая мера стала доступна с 1 марта 2025 года, и за это время к ней чаще всего прибегали граждане в возрасте от 35 до 45 лет. Опция особенно востребована среди жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, пишут журналисты. Данная услуга изначально была введена как средство защиты граждан от мошенников.
«За первые два месяца возможности самозапрета на кредиты им воспользовались около 10,3 млн россиян. <...> Чаще всего к процедуре прибегают граждане в возрасте 35—45 лет, на их долю приходится 23% от общего количества установленных самозапретов», сообщило в начале мая Объединённое кредитное бюро (ОКБ). Соответствующие данные приводит mail.ru.
Согласно исследованию 21% россиян, воспользовавшись услугой, приходится на возраст 45—55 лет, еще 20% — на россиян 55—65 лет. Граждане старше 65 лет оформили 16% всех самозапретов, люди от 25 до 35 лет — 13%, а молодежь до 25 лет — 8%.
В числе регионов-лидеров по количеству оформленных самозапретов на кредиты — Москва (1,03 млн человек), Московская область (698 тыс.), Санкт-Петербург (478 тыс.), а также Башкирия (351 тыс.), Свердловская область (318 тыс.), Краснодарский край и Ростовская область (по 294 тыс.), Татарстан (272 тыс.), Челябинская область (258 тыс.) и Нижегородская область (220 тыс.).
Эксперты отмечают, что основной целью услуги является защита граждан от мошенников, которые могут оформить кредит на чужое имя. Также с сентября появится возможность установить самозапрет на выдачу сим-карт.
Введение самозапрета на получение кредитов стало возможным после вступления в силу с 1 марта 2025 года соответствующего закона, направленного на защиту граждан от мошенничества и оформления займов без их согласия. Ранее Верховный суд РФ разъяснил, что кредитные договоры, заключенные без волеизъявления клиента, признаются недействительными, а доказывать добровольность заключения сделки обязан банк.
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